إصابة 10 واعتقال 3 في اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

أصابت الشرطة الإسرائيلية 10 مصلين واعتقلت 3 في اقتحامها للمسجد الأقصى فجر اليوم الجمعة.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس للأناضول إن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد وأطلقت الرصاص المعدني على المصلين.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الشرطة الإسرائيلية أجبرت بالقوة المصلين على مغادرة المسجد.

وتابع المسؤول في إدارة شؤون المسجد أن 10 فلسطينيين أصيبوا وأن الشرطة اعتقلت 3 عند خروجهم من المسجد.

وهذه هي الجمعة الثالثة على التوالي التي تقتحم فيها الشرطة الإسرائيلية المسجد وتعتدي على المصلين بعد انتهاء صلاة الفجر.

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ويشارك الآف المصلين في صلاة الفجر استجابة لدعوات شبابية احتجاجا على الاقتحامات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان "مع انتهاء صلاة الفجر في الحرم القدسي، بدأ العشرات بمسيرة احتجاجية تخللتها نداءات قومية".

وأضافت "وفقا لتعليمات قائد الشرطة في القدس دورون يديد، دخلت قوات من الشرطة إلى ساحات الحرم القدسي وقامت بتفريق المحتجين وأعادت النظام إلى المكان".

ولكن شهود عيان قالوا للأناضول إن المصلين هتفوا "الله أكبر"، عند خروجهم من الصلاة ومع مهاجمة الشرطة الإسرائيلية لهم رددوا "بالروح بالدم نفديك للأقصى".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، عام 1967.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.