الرئيس التونسي: لسنا بعزلة دبلوماسية وأولى زياراتي الخارجية للجزائر الأحد

تونس/شيماء المناعي/الخليج 365

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده لا تعيش عزلة، وإنما أصبحت قبلة دبلوماسية منذ توليه منصب الرئاسة، مشيرًا إلى أنه ستوجه في أولى زياراته الخارجية، للجزائر، الأحد، وأن المسألة الليبية ستكون إحدى مواضيع الزيارة.

جاء هذا خلال حوار صحفي للرئيس، سعيد، الخميس، على القناة التونسية الرسمية بمناسبة مرور 100يوم على تولي سعيد للسلطة.

وقال سعيد، " هناك عمل دبلوماسي مكثف لا يظهر لكن المهم أن تظهر نتائجه، ونحن لسنا في عزلة".

وأكد أن عدم ذهابه إلى مؤتمر برلين، مرده أن الدعوة جاءت متأخرة فنحن لا نركب القطار وهو يسير وقد أعرب العديد عن أسفهم لهذه الدعوة التي جاءت متأخرة."

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، انعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية.

وأكد سعيد أن تونس ستكون موجودة في كل الأعمال التحضيرية في المستقبل، وليس في المؤتمرات التي تتوج الأعمال التحضيرية والأوراق التي تم اعدادها قبل المؤتمر في مستوى القمة، فتونس يجب أن تكوم من أول الدول المعنية."

من جهة أخرى أكد سعيد أن تعطل زيارته إلى الجزائر كان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي عرفتها الجزائر مؤخرا، فضلا عن مفاوضات تشكيل الحكومة في تونس."

وتابع " سأذهب إل الجزائر يوم الأحد كما وعدت، فالجزائر جزء منا"، مشيرًا إلى إمكانية الاتفاق مع الجزائر حول مبادرة واحدة لحل الأزمة الليبية يكون أساسها الليبيين،" فنحن ضد التدخل العسكري".

وتابع، " المقاربة الجزائرية هي نفس المقاربة التونسية لذلك يمكن أن نصل إلى مبادرة واحدة."

و أكد الرئيس التونسي أن بلاده "من أكبر الدول المتضررة من الأزمة الليبية، والجزائر أيضا متضررة ولا يمكن إلا أن نلتقي حول حل يكون مصدره الشعب الليبي".

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- هناك مؤامرات وترتيبات تحاك لتونس لتعطيل المسار

وداخليًا أكد الرئيس سعيد وجود مؤامرات وترتيبات تحاك لتونس لتعطيل المسار الذي تعرفه البلاد، حيث قال "هناك من يريد تعطيل المسار، وهناك من له مصالح وارتباطات مع دول وقوى أخرى (لم يسميها)".

وأضاف، "نحن نريد أن نكون أسيادا في بلادنا"، مؤكدًا أن "القضايا التي تفتعل، تفتعل بهدف إرباك التونسيين، والتهويل الموجود للجرائم أيضا هدفه إرباك المواطنين كذلك".

يذكر أن وسائل إعلام محلية اهتمت مؤخرا بأخبار جرائم الحق فيما أظهر أنها ارتفعت عكس ما كانت عليه قبل ثورة 14 يناير/كانون ثانٍ 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وطمأن الرئيس قيس سعيد التونسيين قائلا"حريص على أمن تونس، وقوات الأمن والجيش ستتصدى لكل محاولات الإرباك، وهي قادرة على السيطرة على كل شبر من تراب تونس."

وكان الرئيس التونسي قد أقر خلال كلمة له بمناسبة إحياء عيد الثورة بأن هناك مؤامرات ومهاترات تحاك كل يوم وهناك من يفتعل الازمات.

وحينها وجه كلامه للحضور قائلا "أنتم تعرفونهم بالاسم وتعرفون من يقف وراءهم في الظلام ... ولكنهم لن يحققوا أبدا ما يريدون."

وفي سياق الشأن السياسي الداخلي أيضًا قال سعيد، الخميس، إن "هناك من يبحث عن صدام بيني وبين رئيس مجلس النواب (راشد الغنوشي)ولكن علاقتنا في إطار الدستور وأنا أحترم النص الدستوري"

ودعا سعيّد أن تتولى الدولة المرافق العمومية من صحة وتعليم وضمان اجتماعي فضلا عن الشغل، مؤكدًا أنه بصدد مشاريع قوانين بالنسبة للقانون الانتخابي وقوانين اقتصادية واجتماعية.

وتابع سعيد " أحاول أن أجد التمويلات اللازمة من الداخل والخارج لحل مشكل الشباب" معلنا أنه "يعمل على إنشاء مدينة صحية في القيروان تتوفر على كل الاختصاصات

وحول ما يروج في الساحة الإعلامية التونسية عن تنسيقيات تسعى إلى تشكيل حزب له قال سعيّد "ليست لدي النية على الإطلاق في تأسيس أي حزب"الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.