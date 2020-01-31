إصابة فلسطينيين اثنين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي شماليّ القدس المحتلة

القدس/سعيد عموري/الخليج 365

أصيب فلسطينيان، أحدهما بالرصاص الحيّ، مساء الخميس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا العسكري، شماليّ القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان مقتضب: "طواقمنا نقلت إصابتين أحدها بالرصاص الحي بالفخد، واصابة بالغاز خلال مواجهات على حاجز قلنديا قبل قليل".

يشار إلى أنّ مواجهات اندلعت في عدة مناطق في كافة مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس، رفضا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن"، الثلاثاء الماضي.

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وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وبحسب خطة "ترامب" تحتفظ إسرائيل الأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.

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