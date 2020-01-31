غارات إسرائيلية على جنوبي قطاع غزة

غزة/هاني الشاعر-محمد أبو دون/الخليج 365-

شنت مقاتلات حربية إسرائيلي، فجر الجمعة على موقع فلسطيني، يقع جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية، شنت نحو 10 غارات متتالية على أراضٍ تقع، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة، عن وقوع أي إصابات.

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أصدره، إنه ضرب أهدافا تتبع لحركة حماس، بينها "بنية تحتية تحت الأرض (أنفاق) تستخدم لتصنيع الأسلحة".

وأضاف إنه نفذ الغارات ردا على إطلاق صواريخ وبالونات متفجرة من القطاع.

وكان الجيش قد ذكر في وقت سابق أن 3 صواريخ أطلقت من غزة، مساء الخميس.وتبين صباح الجمعة، أن القصف تسبب بأضرارٍ كبيرة في المكان، طالت منازل المواطنين، وبئر مياه يتبع لمصلحة مياه بلديات الساحل (شركة مياه رسمية)، في محافظة رفح. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.