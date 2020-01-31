شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يقتل 16 حوثيا ويأسر 7 آخرين شرق صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني أنه قتل 16 عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة صلب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فى عدد من التغريدات عبر حسابه على موقع التدوين الصغير "تويتر" إن الجيش اليمني استدرج مجموعة من عناصر الميليشيات إلى كمين محكم في جبهة صلب؛ ما أسفر عن مقتل 16 عنصرا من الميليشيات الحوثية بينهم قائد المجاميع المدعو أبو الزهراء، فيما تم أسر 7 آخرين.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقة الملاجم جنوب صلب، وتمكنت من تدمير طقمين ومقتل جميع من كانوا على متنهما.

وفي محافظة الجوف، تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة عدد من المواقع في جبهة العقبة كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية جنوب مديرية خب والشعف، كما تمكنت من دحر الميليشيات وقتل عدد من عناصرها وإصابة آخرين في جبهة الساقية بمديرية المصلوب بالمحافظة نفسها.

وتواصل ميليشيا الحوثى الانقلابية فرض الإتاوات على اليمنيين، وفى أحدثها فرضت الميليشيات إتاوات مالية جديدة على طلاب مدارس الحديدة، تحت مسمى مجهود حربى لدعم حربها ضد اليمنيين، ونشرت وسائل إعلام محلية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، صورة إعلان من مكتب التربية فى محافظة الحديدة، غرب اليمن يلزم المدارس بفرض ألف ريال كحد أدنى على كل طالب مقابل دعم ما يمسى بالمجهود الحربى.

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وفرضت ميليشيا الحوثى الانقلابية، على مدى العام الدراسي، إتاوات مالية متعددة على طلاب المدارس تحت مسميات ومناسبات مختلفة الأمر الذى أثقل من كاهل الطلاب وأولياء الأمور الذين اضطر كثير منهم إلى إخراج أبنائهم من المدارس وإلحاقهم بسوق العمل تحت ضغوطات الحياة وصعوبة الظروف المعيشية.

كما تفرض الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، إتاوات وجبايات، تحت مسميات مختلفة مثل المجهود الحربى وغيرها من مسميات الميليشيا، وطالت غالبية شرائح المجتمع فى مناطق سيطرتها.