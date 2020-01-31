شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية ومعتدل فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج حالة من التباين، اليوم الجمعة، حيث تثور الرياح المثيرة للأتربة فى السعودية، بينما سيكون غائما فى دولة الإمارات العربية، فى حين سيكون معتدلا فى البحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان. كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد ان يكون الطقس على الدولة اليوم الجمعة رطب صباحاً مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئي.

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والرياح شمالية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، وسرعتها من 16 إلى 26 تصل إلى 36 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون معتدلاً مع بعض السحب ولكن مع تواجد ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ثم يتحول الى بارد نسبياً في الليل.



والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد.