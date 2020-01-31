عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغبى متهم في الكوكب.. أمريكي يدخن الحشيش أمام قاضي أثناء محاكمته بحيازة مخدرات

الجمعة 31 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أقدم مواطن أمريكي على تصرف أحمق ومتهور أمام القاضي أثناء محاكمته في قضية حيازة الماريجوانا، حيث أخرج المتهم سيجارة حشيش من جيبه ودخنها أمام القاضي أثناء محاكمته بتُهمة حيازة المخدرات وسط ذهول من الحضور، ما أدى إلى إنهاء المحاكمة لإخراجه فوراً من القاعة، وأمر القاضي بسجنه 10 أيام بتهمة ازدراء المحكمة والسلوك غير المنضبط وعدم احترام الهيئة القضائية التي تحاكمه.



ونقلت شبكة "نيوز ويك" تفاصيل الواقعة، وهى مثول مواطن امريكي يدعى سبنسر بوسطن أمام القاضي، يوم الاثنين الماضي، في محكمة بمقاطعة ويلسون بمدينة لبنان بولاية تينيسي الأمريكية، بعد ارتكابه لمخالفة حيازة كمية ضئيلة جدا من مخدر الحشيش، وبينما كان من الممكن أن يحصل "بوسطن" على حكما مخففا للغاية، إذا أبدى تفهما للخطأ الذي ارتكبه، ولكنه قرر اتخاذ منحى آخر، حيث اشعل سيجارة حشيش أمام المحكمة ليقنع الهيئة بضرورة تقنين مخدر الحشيش.

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وبعد إقدامه على هذا الفعل الذى رصدته كاميرات المحكمة، سارع رجال الأمن إلى بوسطن لاخراجه من القاعة بعد أن أمر القاضي بإخراجه من قاعة المحكمة، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أيام، بتهمة ازدراء المحكمة، بكفالة قيمتها 3000 دولار.

ووثقت كاميرات المحكمة الواقعة الغريبة، ويظهر فيها "بوسطن" أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، قبل أن يشعل السيجارة، ليبدأ عدد من الحاضرين في الابتعاد عن دخان السيجارة، بينما انفجر بعضهم في نوبة من الضحك، واكتفى البعض الآخر بالبقاء مكانه محاولين استيعاب ما حدث للتو.

جدير بالذكر أن القانون في ولاية "تينيسي" ينص على أنه من غير القانوني استخدام أو امتلاك الحشيش داخل حدود الولاية، لدرجة أن حيازة أي كمية صغيرة جدًا يتم تصنيفها كجنحة جنائية، ومع ذلك، فإن محاولة "بوسطن" لإقناع المحكمة بضرورة تقنين الحشيش قد لا تكون ذهبت سدى، فقد تم تقديم مشروع قانون لمجلس الولاية بتقنين بعض أنواع المخدرات، وإن كان تقديم القانون ليس له علاقة بمحاولة "بوسطن الجريئة، الني لم تخل من الطرافة أيضا.