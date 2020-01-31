الجامعة العربية تدعو لوقف اعتداءات إسرائيل داخل الخط الأخضر

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يشير الخط الأخضر إلى حدود الضفة الغربية قبل 1967.

وأكدت جامعة الدول العربية أن "فلسطينيي 48 هم جزء أصيل من الشعب العربي الفلسطيني، وأنهم مع إخوانهم في كل شبر على أرض فلسطين في مواجهة عدوان غاشم، وأنهم مدافعون أصيلون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم وعن قضيتهم في وجه آلة القمع والاضطهاد الإسرائيلية، وسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها".

وأضافت: "ينبغي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لفضح هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية، والتصدي لها، وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".

ودعت الجامعة العربية، في بيان لها، صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، الخميس، بمناسبة يوم التضامن مع أهل الداخل الفلسطيني عرب 1948، الذي يصادف اليوم، المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد والحقيقي لوقف الاعتداءات والممارسات القمعية والانتهاكات اليومية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وفي أرجاء الأراضي العربية المحتلة.

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مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي اليمن: حربٌ حتى إشعار آخر.. استمرار القتال قرب صنعاء والحوثيون يعلنون "تحرير نِهم" أعلن يحي سريع المتحدّث باسم جماعة ما يعرف ب"أنصار الله" أو الحوثيين الأربعاء في مؤتمر صحفي بثته قناة المسيرة التابعة للحركة إن القوات التابعة لهم قامت بصد هجمات على العاصمة صنعاء وسيطرت على مناطق شرقها وشمالها. ويعتبر هذا أول إعلان من جانب الحوثيين حول المعارك التي تدور في الأسبوعين الأخيرين في هذه المنطقة. وقال سريع "تمكنت قواتنا المسلحة من التصدي لمسار عدواني كبير كان يستهدف العاصمة صنعاء، وشنت هجوماً معاكساً أدى إلى تحرير كافة مناطق نهم" مشيراً إلى أنه تم أيضاً "تحرير مديريات بمحافظتي مأرب والجوف، وحررت مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كم مربع". وبحسب سريع وقع "الآلاف من قوات العدو ما بين قتيل ومصاب وأسير". وقد اعترف الأسبوع الماضي وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً محمد المقدشي ضمنياً بتقدم الحوثيين في نهم، وفق ما أوردت وكالة "سبأ" الرسمية. وتحدث المقدشي في اجتماع مع قادة عسكريين في مأرب، التي تبعد 170 كلم شرق صنعاء، عن "انسحاب تكتيكي لبعض الوحدات العسكرية في بعض المواقع". قلق أممي وأعرب مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدها الثلاثاء حول اليمن، عن القلق إزاء التطورات السلبية في هذا البلد، كما بحث ضرورة أن تشارك الأطراف مجدداً في عملية سياسية، وفق دبلوماسيين. ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت حدّة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية. Euronews (Ar)

صفقة القرن و"بيبي" من الإشارة يفهمُ.. شاهد غمْزة ترامب لنتنياهو لم تفوّت كاميرات وسائل الإعلام غمزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مضمون "خطة السلام" المعروفة باسم " صفقة القرن ". الغمزة أثبتت مرة أخرى مستوى الانسجام بين سيد البيت الأبيض وضيفه. الرئيس الأمريكي اعتبر أن خطة السلام تعتبر الأفضل للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وتعمل على تحقيق قيام دولة فلسطينية من جهة وعلى ضمان أمن إسرائيل من جهة أخرى. وأكد ترامب أمام وسائل الإعلام خلال عرض الخطة أن "القدس ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة ولن تتم تجزئتها"، ولم يفاجئ تصريح ترامب أي أحد لأن الرئيس الأمريكي سبق وأن اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي خضم حديثه اعتبر الرئيس الأميركي أن خطته "قد تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين للحصول على دولة مستقلة "، وأنه سيسعى للعمل معهم "بشكل متواصل لتحديد أراضٍ مستقبلية للدولة الفلسطينية، بما يشمل نبذهم للإرهاب". Euronews (Ar)

شاهد: مظاهرات منددة ب"صفقة القرن" في بيت لحم والشرطة الإسرائيلية ترد بقنابل الغاز تظاهر مئات الفلسطينيين اليوم الأربعاء في بيت لحم بالضفة الغربية تنديداً بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن". وأحرق المتظاهرون العلم الأمريكي بينما ردت الشرطة الإسرائيلية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وتمنح خطة ترامب الفلسطينيين حكما ذاتيا في مناطق محدودة ومتفرقة من الضفة الغربية وبعض الأحياء على مشارف القدس على ان تحتفظ إسرائيل بسيادتها على مستوطنات بنيت على أراض محتلة. وأعلنت السلطة الفلسطينية رفضها التام لخطة ترامب كما توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر لحشد دعم الجامعة العربية من أجل رفض "صفقة القرن". احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وأجزاء من هضبة الجولان السوري في الخامس من حزيران/يونيو 1967، وضمت القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان خطة ترامب: هل صارت السلطة الفلسطينية مهددة؟ وما هي خياراتها؟ Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

كما دعت إلى وقف عمليات الاستيطان والمصادرة والتهويد وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية واستباحتها، وممارسة سياسة التمييز العنصري وفرض القوانين العنصرية التي تطال حقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.



وذكر البيان أن أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر يواجهون يوميا انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعصف بوجودهم، ضمن حلقات مستمرة من التضييق، والتهجير، والابتزاز، والتمييز في كل مناحي الحياة".

وأشار البيان إلى محاولات إسرائيل "إلغاء الهوية والثقافة العربية" لفلسطينيي 48، "بهدف تصفية وجودهم في أرض وطنهم، والاستمرار بسن قوانين عنصرية، وممارسة التهجير القسري، ومداهمة القرى، وهدم البيوت، والقرى وخاصة في النقب".

والثلاثاء الماضي، أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام التي منحت عدّة تنازلات لإسرائيل، بينما رفضها الفلسطينيون بشدة.

وتشتمل الخطة على الاعتراف بضم إسرائيل للمستوطنات المبنية في الضفة الغربية المحتلة، وبالأخص في غور الأردن، في انتهاك للقانون الدولي وفقا للأمم المتحدة.

كما أنّها تعترف بدولة فلسطينية، لكن من دون أن ترتقي لتطلعات الفلسطينيين في أن تمتد على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.

وتعليقا على خطة ترامب، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب اجتماع القيادة الفلسطينية، الثلاثاء، إن "القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهب بها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيتنا العادلة".