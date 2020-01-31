ليبيا تتخذ إجراءات احترازية بشأن فيروس كورونا المستجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى العاصمة الليبية طرابلس، أنه سيتم استخدام الكاميرات الحرارية فى المسح الطبى بمنافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية لمكافحة الأمراض. وقال المكتب الإعلامى للمركز فى بيان صحفى حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إنه "بدأت وحدة الحجر الصحى بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز الوطنى لمكافحة الأمراض، يوم الخميس بالمسح الطبى الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولى.

وأكد مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطنى لمكافحة الأمراض الدكتور محمد الجازوى أن "عمليات المسح تتم باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات الاشتباه بأمراض تنفسية".

وأضاف أن "عمليات المسح تشمل كافة المنافذ الجوية، البرية، البحرية في البلاد ضمن خطة المركز الوطني في الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد".