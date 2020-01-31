ليبيا تتخذ إجراءات احترازية بشأن فيروس كورونا المستجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى العاصمة الليبية طرابلس، أنه سيتم استخدام الكاميرات الحرارية فى المسح الطبى بمنافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية لمكافحة الأمراض. وقال المكتب الإعلامى للمركز فى بيان صحفى حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إنه "بدأت وحدة الحجر الصحى بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز الوطنى لمكافحة الأمراض، يوم الخميس بالمسح الطبى الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولى.
وأكد مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطنى لمكافحة الأمراض الدكتور محمد الجازوى أن "عمليات المسح تتم باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات الاشتباه بأمراض تنفسية".
وأضاف أن "عمليات المسح تشمل كافة المنافذ الجوية، البرية، البحرية في البلاد ضمن خطة المركز الوطني في الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد".
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته فى جنيف، عن أنه لا توجد حالة وفاة ناتجة من الإصابة بفيروس الكورونا بين المصابين خارج دولة الصين، مؤكدة على أن الفيروس ينتشر بسرعة وبشكل غير مسبوق مقارنة بغيره من الأوبئة التي ظهرت في السنوات السابقة، وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت خلال المؤتمر، حالة الطوارئ العامة بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، والذى ظهر وتفشى بعدد من مدن الصين، وانتقل بعد ذلك بعدد من دول العالم.
كما أعلنت المنظمة خلال المؤتمر، عن أن حالة تفشى فيروس الكورونا فى عدد من دول العالم، غير مسبوقة مقارنة بغيره من الأوبئة التي انتشرت في الأعوام السابقة.
وسادت حالة من الرعب والذعر بعدد من دول العالم بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، وإصابات أكثر من ألف مواطن بالفيروس في فترة زمنية وجيزة، حيث أعلنت عدد من الدول حالة الطوارئ لمواجهة انتشار المرض، وحالة الاستنفار العام بعدد من المطارات الهامة على مستوى العالم.
وكانت الحكومة المحلية بالصين وفرت صناديق قمامة خاصة للكمامات الواقية المستعملة فى المناطق الكسنية ، على خلفية الحرب على تفشى فيروس كورونا الجديد ووضع حدا لمتع التلوث المحتمل، وذلك فى المناطق الحضرية المليئة بالسكان.
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