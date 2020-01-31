عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفاصيل عودة سفينة أمريكية للحياة بعد اختفاء 100 عام في مثلث برمودا

الجمعة 31 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بعد اختفاء دام لأكثر من 100 عام لسفينة على متنها 32 راكبًا، تم العثور على حطام سفينة الفحم التي اختفت في مثلث برمودا قبالة ساحل ولاية فلوريدا من قبل المستكشفين تحت الماء، وتم اكتشاف حطام السفينة منذ اختفائها فى عام 1925، وأصبحت منذ وقتها واحدة من أشهر القصص المرتبطة بسر مثلث برمودا ودارت فيها الكثير من القصص وصلت إلى تنفيذ أعمال سينمائية.



ووفق صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، قالته إنه لا أحد يعلم أين أو كيف اختفت سفينة الفحم كما أنه لم يتم استرداد أي من جثث الركاب الـ 32 على متنها، حيث إنه في 29 نوفمبر 1925 ، انطلقت شركة النقل السائبة العاملة بالبخار في رحلة قياسية من تشارلستون ، ساوث كارولينا إلى هافانا فى كوبا ومنذ ذلك الحين لا يعلم أحد عنها شيء.

الآن ، بعد ما يقرب من 100 عام، قام فريق من علماء الأحياء البحرية والمستكشفين تحت الماء بتحديد سفينة الفحم المسمى SS Cotopaxi قبالة ساحل سانت أوغسطين في ولاية فلوريدا، وسيتم الكشف عن أبحاث هؤلاء العلماء ونتائجهم في الحلقة الأولى من سلسلةScience Channel الجديدة، وسيكون العرض الأول يوم الأحد 9 فبراير.

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وقال مايكل بارنيت ، عالم الأحياء البحرية والمستكشف تحت الماء لصحيفة نيوزويك: "كانت كوتوباكسي في رحلة روتينية، وكانت تعمل في تجارة الفحم ، وذهبت في مجرد رحلة نهاية شهر نوفمبر من عام 1925، ونعلم أنه في تلك الرحلة حدث شيء لأنها سلمت رسالة استغاثة في أوائل ديسمبر تقول فيها إنها في محنة، وبعد ذلك لم يعثروا على أي حطام ولم يعثروا أبدًا على أي قوارب نجاة أو أجسام أو أي شيء".

وتابع: "السفينة اختفت للتو بعد هذه النقطة.. لذلك نحن نحاول تحديد ما حدث، وأرسلت السفينة إشارات استغاثة لاسلكية في 1 ديسمبر 1925 ، بعد يومين من مغادرتها تشارلستون، وتم التقاط الإشارات في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، حيث وضعت السفينة في منطقة حطام سفينة عثر عليها قبل 35 عامًا تقريبًا.

وتُعد السفينة واحدة من أكبر أسرار مثلث برمودا، وقد ظهرت في نهاية سلسلة أفلام ستيفن سبيلبرج لعام 1977.

وفي عام 2015 زعمت تقارير أن الباخرة «كوتوباكسي» عادت إلى الظهور بالقرب من منطقة عسكرية محظورة قبالة ساحل كوبا، رغم أن هذا تم رفضه باعتباره خدعة، ولكن الآن وبعد مرور ما يقرب من قرن على اختفائها، يزعم عالم الأحياء بارنيت وفريقه أنهم عثروا عليها على بُعد مسافة 35 ميلاً قبالة ساحل سانت أوجسطين، على الساحل الشمالي الشرقي لفلوريدا.