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الصحة العالمية تعلن الطوارئ بشأن فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصحة العالمية تعلن الطوارئ بشأن فيروس كورونا

الجمعة 31 يناير 2020

الصحة العالمية تعلن الطوارئ بشأن فيروس كورونا

متابعات_الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

 

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وأعلن تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

 

إلا أنها قالت إنها لا ترى سببا للحد من الرحلات والتبادل التجاري مع الصين رغم إعلانها حال الطوارئ الصحية على الصعيد الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من هذا البلد.

 

وقال أدهانوم إن المنظمة "لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الأفراد) وتعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات" إلى الصين.

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