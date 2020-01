دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady Quasar Science RR وحدات اضاءة ال اي دي بتقنية RGB لمصوري الفيديو

أصدرت شركة Quasar Science المختصة بتصنيع معدات الإضاءة في لوس أنجلوس أحدث وحدات الإضاءة لديها التي تحمل اسم RR والتي تشبه اصدارات سابقة اطلقتها الشركة من حيث عامل الشكل المدمج ولكن بضعف عرضها، هذا يعني أنك تحصل على ضعف قوة الضوء بالإضافة الى وحدات بكسل ملونة أكثر لإنشاء تأثيرات لونية. © القيادي Quasar Science RR وحدات اضاءة ال اي دي بتقنية RGB لمصوري الفيديو

إذا لم تكن قد استخدمت وحدات اضاءة RGB LED فقد تسأل ما هي وحدات البكسل؟

مع هذه المصابيح يمكن التحكم في الأجزاء الفردية من الضوء، لذلك يمكنك

الحصول على ضوء برتقالي في أحد طرفي الضوء ولون وردي في الطرف الآخر،

كلما زاد عدد البكسلات زاد معدل الدقة والتحكم في وحدات البكسل في الإضاءة،

تحتوي وحدات RR الجديدة من Quasar Science على 24 بكسل في اصدار 23 “

و 48 بكسل في اصدار 46″ وهي خطوة كبيرة للأمام.

تأتي وحدات RR أيضًا الآن خارج الصندوق بنظام تثبيت للسكك الحديدية

مصمم بالتعاون مع شركة Chuck Smallwood لتسهيل تركيب وحدات

الإضاءة التي تريدها قدر الإمكان دون الحاجة إلى شراء ملحقات إضافية.

اقرأ ايضاً | Rotolight تعلن عن TITAN X2 ضوء ال اي دي سينمائي

تدير السكة الجزء الخلفي الكامل للضوء وتتضمن نقاط تثبيت 1/4 “-20 و 3/8

لتوصيل المسامير، كما تتيح لوحدة التمرير Qs وضع الحامل في المكان الذي تريده

بالضبط، كل ذلك تم تضمينه في الصندوق عند الشراء.

قامت الشركة ايضاً بطرح وحدات اضاءة Q50R2 الجديدة والتي تحتوي

على 24 بكسل لاصدار 4 ‘ وهي متوفرة ايضاً في اصدارات 8’ بـ 48 بكسل.

حصلت هذه الوحدات أيضًا على ترقية أخرى قادمة من وحدات RR وهي عبارة

عن تحكم خارجي موسع بشكل كبير، تحتوي وحدات Rainbow الأصلية

على LumenRadio المدمج للتحكم، ولكن يمكن التحكم في R2 و RR

باستخدام RDM و DMX عبر Cat5 و ARTNET / sACN

و DMX CRMX بواسطة Lumenradio و بلوتوث و Wi-Fi.

وحدات الاضاءة الجديدة من Quasar Science يجب أن تكون مناسبة تمامًا

لأي سير عمل أو مشروع دون الحاجة إلى الكثير من المحولات المعقدة والمكلفة،

يمكن تجميع كل بكسل معًا لتكون قناة واحدة أو لتشكيل قناة DMX الخاصة بها.

علاوة على ذلك، هناك ناشر ضوئي جديد من Swaptics يسمح لك بنشر

الضوء المنبعث من مصابيح LED للحصول على تأثير أكثر نعومة للضوء.

وحدات اضاءة Quasar Science لا تعمل البطاريات الداخلية،

هذا حسب التصميم لأنه يسمح لكل منهما بأن يكون أصغر حجماً ويسمح

أيضًا بمبادلة أسهل للبطارية.

لا يوجد أنبوب LED خطي يحتوي على بطاريات تدوم مدتها 12 ساعة (حتى الآن)،

لذلك فمن المنطقي أن تنفد بطارية خارجية يسهل تبديلها دون الاضطرار إلى إعادة

تفكيك الضوء بالكامل، Quasar لديها مجموعة كاملة من حلول الطاقة لجميع منتجاتها. * المواصفات التقنية لإضاءة Quasar Science RR

– RGBX 2000-6000K Crossfade White Light

– خلط ألوان RGB

– واجهة تحكم يدوي مع شاشة OLED

– العمل بتيار متردد AC 100v-240v مع منفذ Auxiliary 10-26v

– تحكم دقيق في التعتيم

– زر مخصص للطاقة

– مجموعة تأثيرات ضوئية

– RDM و DMX على Cat5

– ARTNET / sACN

– DMX لاسلكي و CRMX بواسطة Lumenradio

– اتصال بلوتوث + واي فاي

سعر ضوء RR50 LED Lamp اصدار 2′ يبلغ 1,000$ دولار امريكي،

اما سعر ضوء RR100 LED Lamp اصدار 4′ فيبلغ 1,500$ دولار امريكي

وكلاهما متاح الآن على موقع الشركة الرسمي.

