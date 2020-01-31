روسيا والبحرين تبحثان تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فى اتصال هاتفى مع نظيره البحرينى خالد بن أحمد آل خليفة، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) يوم الخميس ، إن الجانبين أكدا على أهمية إجراء حوار سياسى منتظم بين البلدين.

وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا التنسيق بشأن القضايا الملحة في تطوير العلاقات الودية الروسية البحرينية، وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان تبنيهما موقفا مشتركا مؤيدا للحفاظ على حوار سياسي منتظم بين البلدين، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون التجاري والعلاقات الثقافية والإنسانية.

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