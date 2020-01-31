عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاتحاد الأوروبى يصوت بالإجماع لإجبار أبل على تغيير شاحن هواتف أيفون

الجمعة 31 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

صوت المشرعون الأوروبيون اليوم بأغلبية ساحقة على وضع قواعد لإطلاق شاحن مشترك لجميع الأجهزة المحمولة، مما قد يجبر أبل على التخلى عن كابل Lightning بشكل فعال، إذ ستضطر الشركة الأمريكية لإجراء تغييرات جذرية على أجهزة أيفون المستقبلية، إذا تم بيعها فى الاتحاد الأوروبي.



ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، رغم أن أبل انتقدت الأسبوع الماضى هذه الخطوة بشكل علنى وقالت إنها ستنتج "حجمًا غير مسبوق من النفايات الإلكترونية" وتعيق الابتكار، لكن صوت أعضاء البرلمان الأوروبى بأغلبية 582 صوتًا مقابل 40 صوتًا لصالح قرار يحث المفوضية الأوروبية، التى تصوغ قوانين الاتحاد الأوروبى، على "اقتراح أحكام إلزامية" لضمان عدم إلزام المستهلكين فى الاتحاد الأوروبى بشراء أجهزة شحن جديدة مع كل جهاز جديد.

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وقال قرار المشرعين انه يتعين على اللجنة تبنى قواعد جديدة بحلول يوليو، لكن تصر الشركة الأمريكية على أن كابل Lightning الذى يشحن أجهزة أيفون الخاصة به هو جزء من "الابتكار".

قبل أسبوع، قال متحدث باسم شركة أبل: "سيكون للتشريع تأثير سلبى مباشر عن طريق تعطيل مئات الملايين من الأجهزة النشطة والملحقات المستخدمة من قبل عملائنا الأوروبيين وحتى المزيد من عملاء أبل فى جميع أنحاء العالم، مما يخلق حجمًا غير مسبوق من النفايات الإلكترونية وإزعاجًا كبيرًا المستخدمين".

وفقًا للتقديرات، تولد أجهزة الشحن القديمة أكثر من 36.6 رطل (16.6 كجم) من النفايات الإلكترونية لكل شخص فى عام 2016، وتُباع أجهزة شحن أبل مقابل نحو 20 جنيهًا إسترلينيًا (25 دولارًا) لكابل رسمى، كما تتوفر إصدارات متماثلة بسعر أقل بكثير.

من شأن الانتقال إلى شاحن مشترك أن يؤثر على أبل أكثر من أى شركة أخرى، حيث يتم تشغيل هواتف أيفون ومعظم منتجاتها المحمولة بواسطة كابل Lightning، فى حين أن أجهزة أندرويد مدعومة بواسطة موصلات USB-C.