شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الكويتى: نجاح أى تسوية يكون بتحقيق مطالب الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، إن ما يسمى بـ "صفقة القرن" والتسويق لسلام مفترض فى الشرق الأوسط، لن ينجح طالما كانت التسوية غير متكافئة ولا تحقق مطالب الشعب الفلسطينى العادلة والمشروعة، والمثبتة فى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف الغانم - فى تصريح صحفى يوم الخميس - أن أى جهد دولى أو اقليمى باتجاه السلام هو جهد مقدر من الناحية المبدئية، إلا أن هذا السلام يجب أن يكون حقيقيا وعادلا ومنصفا.

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وتابع " إن حجر الزاوية فى أى حديث عن السلام فى الشرق الأوسط يجب أن يستند أولا وآخرا الى حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة وانهاء الاحتلال، وعدا ذلك، سيكون الحديث أقرب إلى العبث وإضاعة الوقت".

وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتى على أنه لا تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة، وتلبية مطالب الشعب الفلسطينى فى السيادة والحدود والقدس والمياه واللاجئين، وإزالة كافة المستوطنات التي بنيت منذ عام 1967.