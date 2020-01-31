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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ابنة بيل جيتس تعلن خطبتها لصديقها المصري الجمعة 31 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت جينفر، ابنة الملياردير بيل جيتس، خطبتها لصديقها الفارس المصري، نايل نصار، بعد علاقة دامت 4 أعوام.

وكانت العلاقة بين نايل وجينفر قد بدأت أثناء دراستهما في جامعة ستانفورد. Advertisements وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جينفر (23 عاما) أعلنت نبأ خطبتها لنايل (28 عاما)، الأربعاء، عبر تطبيق "إنستجرام". وكتبت جيفنر: "نايل نصار، أنت فريد من نوعك، لا أستطيع الانتظار لأن نقضي حياتنا معا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب، بالتأكيد نعم أوافق"، وكتب نايل عبر "إنستجرام": "لقد وافقت". ونشرت جينفر صورة لها مع نايل وهما يقومان برحلة تزحلق، وبدت متأثرة ومتفاجئة بعدما عرض عليها نايل الزواج، وظهرت جينفر في الصورة وهي ترتدي خاتما ماسيا كبيرا.

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