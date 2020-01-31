عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بـ100 دولار فقط.. أسرع باور بانك في العالم بدعم بطاريات تسلا

الجمعة 31 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة Chargeasap النقاب عن الباور بانك Flash الجديد، الذي تروج له باعتباره أسرع "باور بانك" في العالم.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الباور بانك Flash الجديد يعتمد على بطاريات الجرافين من تسلا ويوفر أداء فائقا للغاية بقدرة تصل إلى 150 وات.

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تشتمل باقة التجهيزات القياسية على منفذ USB-C واثنين من منافذ USB-A، بالإضافة إلى توافر لوحة مدمجة للشحن اللاسلكي.

ويدعم منفذ USB-C الإصدار 3.0 من معيار Power Delivery ويمكنه توفير قدرة تصل إلى 100 وات، بينما يعمل منفذ USB-A الأول بقدرة 40 وات لتشغيل شاحن هواوي SuperCharge مثلا، ويتمكن منفذ USB-A الثاني من شحن الأجهزة الموصلة عبر معيار كوالكوم Quick Charge 3.0 ويعمل بقدرة تصل إلى 18 وات.

ويأتي الباور بانك الجديد بوزن 470 جراما وبسعة 20000 مللي أمبير ساعة، ويتيح إمكانية الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 10 وات؛ حيث يمكن استغلاله لشحن الساعة الذكية أبل ووتش، ويمكن إعادة شحن الباور بانك بنسبة 80% في غضون 25 دقيقة، ويحتاج إلى ساعة أخرى لإعادة شحنه تماما.

من المقرر إطلاق الباور بانك Flash الجديد في أبريل/نيسان المقبل بسعر يبلغ نحو 100 دولار.