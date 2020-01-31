ابنة بيل جيتس تتزوج من «فارس» مصري بعد رحلة تزلج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جنيفر ابنة الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل جيتس في منشور على «إنستجرام»، أنها ستتزوج من الفارس المصري نائل نصار، بعد أن تقدم لخطبتها أثناء رحلة تزلج.

وكتبت جنيفر البنت الكبرى لميليندا وبيل جيتس البالغة 23 عاماً: «نائل نصار، أنت شخص فريد من نوعه».

وفي الصورة المنشورة على حسابها الخاص في «إنستجرام» والتي يبدو أنها تم التقاطها أثناء وجود الخطيبين في رحلة تزلج، تبدو جنيفر مندهشة بشكل واضح من طلب الزواج، حيث ذرفت الدموع، ويمكن رؤيتها وهي ترتدي خاتماً كبيراً من الألماس، وهي تميل إلى نصار في الثلج.

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أما نائل نصار البالغ 28 عاماً، والذي درس أيضاً في جامعة ستانفورد وحصل على شهادة في الإدارة والاقتصاد، وهو فارس مشهور في رياضة القفز عن الحواجز، فنشر على حسابه في «إنستجرام» صورة لطلب الزواج من جنيفر، وكتب يقول: «لقد وافقت».

وأضاف: «أشعر بأنني أسعد رجل وأكثر الرجال حظاً في العالم الآن، أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير».

وردت جينيفر على نصار بالقول: «نعم إنني أبكي مجدداً، إنها حياة جميلة ومثالية، أنت كل شيء بالنسبة لي».