السلطة الفلسطينية: «الصفقة» من وحي «خطة» نتنياهو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت السلطة الفلسطينية، أن خطة السلام الأمريكية، هي نسخة حرفية عن وثيقة قدمها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عام 2012، في إشارة إلى أن الصفقة الأمريكية «مقلدة ومغشوشة»، وتعكس مطامح الاحتلال، في حين أكدت السلطة أن الخطة مرفوضة؛ لأنها تؤسس لنظام فصل عنصري، ولا صلاحية لها. وأرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة بخط يده إلى نتنياهو هدد فيها بوقف التنسيق الأمني، وتغيير قواعد وأسس التعامل مع «إسرائيل» بشكل كامل، إذا أقدم على تنفيذ مخطط ضم غور الأردن والمستوطنات إلى «سيادة إسرائيل»، في حين سيتوجه في غضون 15 يوماً إلى مجلس الأمن الدولي؛ ليُدافع عن قضية شعبه، ويُعبّر عن رفضه للخطة الأمريكية.

ونقلت مصادر عن سفير واشنطن لدى «إسرائيل» ديفيد فريدمان «تطمينه» زعماء من اليهود والإنجيليين الأمريكيين بأن الفلسطينيين لن يحصلوا على دولتهم قريباً حتى إذا وافقوا على شروط «صفقة القرن». وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، أن بلاده تأمل ألا تتعجل «تل أبيب» بضم مناطق الضفة الغربية، وغور الأردن ل«سيادة إسرائيل»، إلا بعد الانتخابات المقررة مطلع مارس المقبل.