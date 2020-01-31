إيطاليا تعزل سفينة عليها 7000 شخص بشبهة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجد ستة آلاف شخص ونحو الف من افراد الطاقم ،أنفسهم عالقين على متن سفينة سياحية إيطالية، بسبب شبهات بإصابة راكبين صينيين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الشركة المشغلة، أن المصابين المفترضين، وهما زوجان، صعدا على متن السفينة «كوستا سميرالادا» في 25 من يناير/‏كانون الثاني في ميناء سافونا الإيطالي، وتعرضا لاحقاً لحمى وصعوبات في التنفس.

وزارت السفينة خلال الأيام الماضية موانئ مارسيليا الفرنسي، وبرشلونة وبالما دي مايوركا الإسبانيين، قبل أن ترسو أمس، في ميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي شمالي روما.

وأكد المتحدث باسم الشركة، أنه لن يُسمح لأي من ركاب وأفراد طاقم السفينة بمغادرتها ما لم تجر الفحوص الطبية المطلوبة مع الزوجين المصابين اللذين أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) بأنهما وصلا إيطاليا من هونج كونج، وتعهد المتحدث بأن الوضع سيتضح في غضون ساعات.

وشدد عمدة تشيفيتافيكيا، إرنيستو تيديسكو، على أن الوضع لا يزال تحت «الرقابة الدقيقة»، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بغية منع انتشار الفيروس.

(وكالات)