مرتزقة على سفن تركية

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ردّ الخارجية التركية على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تدّخل أنقرة في ليبيا جاء باهتاً وتبريرياً، بدل أن تنفي ما قاله ماكرون حول رصد فرنسا سفناً تركية تحمل مرتزقة سوريين للقتال في ليبيا.

وكان ماكرون يتحدث في مؤتمر صحفي بباريس جمعه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حين أشار إلى أن «تركيا أخلّت بتعهداتها التي قطعتها على نفسها» خلال مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد مؤخراً، وأنها ما زالت تُسهم في تأجيج الصراع هناك.

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هربت أنقرة إلى الماضي حين قالت إن فرنسا مسؤولة عما يجري في ليبيا منذ العام 2011، في إشارة على ما يبدو، إلى دعم الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي للإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي، في إطار موجة الاحتجاجات التي اجتاحت، يومها، بلداناً عربية عدة.

كان المنتظر من الخارجية التركية أن تفنّد أقوال ماكرون، حول نقلها لمرتزقة من سوريا إلى ليبيا، إذا كانت تملك البرهان على ذلك، ولكنها هربت إلى الماضي، لتغطي على تدخلها في هذا البلد العربي المنكوب هو الآخر بتداعيات الموجة «الإخوانية» المرعيّة من أنقرة، والذي يواجه مرحلة مصيرية في تاريخه في اللحظة الراهنة.

ومع أن ماكرون حدّد جنسية المرتزقة الذين تم رصد نقل السفن التركية لهم بالسورية، إلا أن المرجح أن هؤلاء ينتسبون إلى أكثر من بلد، ممن نقلتهم تركيا نفسها، أو سهلت دخولهم إلى الأراضي السورية على مدار سنوات، ليقاتلوا في صفوف الجماعات الإرهابية مثل «داعش» و«النصرة» وغيرهما، بغية إلحاق سوريا بالمحور «الإخواني» بعد إسقاط النظام القائم في دمشق.

وليست هي المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن قيام تركيا بنقل جحافل من هؤلاء المقاتلين من سوريا إلى ليبيا بعد الهزائم المتتالية التي تعرضت لها هذه الجماعات هناك، وإضافة إلى فرنسا، فإنه سبق لموسكو، وعلى لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف، أن أشارت بدورها إلى هذا الأمر. وليس مستبعداً أن تزداد أعداد هؤلاء بعد التطورات الميدانية الأخيرة في محافظة إدلب، التي ألحقت هزائم إضافية بهذه الجماعات، واستعادت من سيطرتها مساحات واسعة من الأراضي.

ولن تتردد تركيا في إنقاذ هؤلاء المقاتلين المهزومين الذين تولت توفير الرعاية لهم طوال السنوات الماضية تسليحاً وتدريباً وتمويلاً، عبر تهريبهم إلى تركيا، ومن ثم نقلهم إلى ليبيا، في عملية تدوير، تخدم طموحات أنقرة التوسعية في المنطقة، ساعية لأن تحقق في ليبيا ما فشلت في تحقيقه في سوريا.

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