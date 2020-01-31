الأمم المتحدة: هدنة طرابلس منتهكة والمرتزقة يتدفقون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الحاجة لتفادي أي تصعيد إضافي لمنع نشوب حرب أهلية في البلاد، لافتاً إلى أن السلاح والمقاتلين مازالوا يصلون إلى البلاد. وقال سلامة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، أمس الخميس، إن «مقاتلين يدعمون قوات الوفاق يتوافدون بالآلاف». وأضاف أن «الهدنة بقيت حبراً على ورق. فقد تم خرقها وتسجيل 110 انتهاكات، ما أدى إلى خسائر بشرية». وأشار سلامة إلى أنه «في اليومين الأخيرين قتل 4 أطفال في منطقة الهضبة». وتابع: «هناك من يوافق على القرارات بشأن ليبيا علناً ويخرقها في الكواليس»، موضحاً: «يوجد 70 ألف طفل بلا تعليم بسبب النزاع».

إلى ذلك اعتبر المبعوث الدولي أن «محادثات جنيف يجب أن تبدأ سريعاً»، قائلاً إنه سيلتقي خلال الأيام المقبلة مع قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر لبحث الهدنة. كما بيّن سلامة أن «المصارف عاجزة عن العمل بوجود مصرفين مركزيين. وقد وجهنا دعوات لعقد اجتماع لدعم الاقتصاد».

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وجاءت تصريحات المبعوث الدولي في وقت بحث رؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي الأوضاع في ليبيا، خلال اجتماعهم أمس في الكونغو برازافيل. وتقول الرئاسة الكونغولية إن الاجتماع الذي يعقد قبل القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي سيسمح بإعادة تأكيد موقف إفريقيا «الذي يجنح للحوار بين الأطراف الليبية في البحث عن حل للنزاع قبل أي عملية انتخابية». وقبل انعقاد القمة طالب رئيس السنغال ماكي سال بأن يكون الاتحاد الإفريقي طرفاً في الحلول السياسية في ليبيا، معبراً عن قلقه من أن «تنتقل الأسلحة المستخدمة في ليبيا من طرف المتصارعين إلى الساحل الذي يواجه هجمات الإرهابيين».

جاء ذلك فيما أعلن مسؤول عسكري فرنسي أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول رصدت الأربعاء، قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس. وأوضح المصدر أن سفينة الشحن بانا التي ترفع العلم اللبناني رست الأربعاء في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع «مارين ترافيك» أن السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس، قبالة صقلية. وكانت وسائل إعلام ليبية محلية، أفادت الأربعاء، بأن بارجتين وصلتا إلى سواحل العاصمة طرابلس، فيما تضاربت الأنباء بشأن الجهة التي تتبعان لهما، والهدف من إرسالهما.

واتهم مغردون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ب«دعم الإرهاب» في ليبيا، بعد الكشف عن قضية الفرقاطتين المحملتين بالأسلحة والعتاد لقوات حكومة الوفاق. وكتب أحد المغردين في الصدد أن أردوغان استخدم أموال الشعب التركي لدعم الإرهاب في ليبيا، بينما اعتبر آخر إرسال الرئيس التركي لمرتزقة إلى ليبيا تعدياً صارخاً لمخرجات اتفاق برلين الأخير. وكتب هذا المغرد قائلاً: «تركيا ترسل سفناً حربية ومرتزقة سوريين إلى ليبيا في انتهاك واضح وخطير لاتفاق مؤتمر برلين». وتابع، «حماقات أردوغان صفعة لبوتين ولميركل ومزيد من الخراب لليبيا». (وكالات)