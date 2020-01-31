بريطانيا تودع أوروبا لإنهاء سنوات الاضطراب السياسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحلول منتصف، ليل، اليوم الجمعة، تودع بريطانيا، رسمياً، الاتحاد الأوروبي، منهية بذلك عضوية دامت حوالي نصف قرن، ويحقق رئيس وزرائها بوريس جونسون وعده الرئيسي في حملته الانتخابية بإنجاز «بريكست» الذي تسبب في سنوات من الاضطراب السياسي، قسمت البريطانيين، وتسببت بإجراءات انتخابات عامة مرتين، وأنهت المستقبل السياسي لرئيسي وزراء هما ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي.

لكن لن يطول شعور جونسون بحلاوة الانتصار في «الطلاق» الذي هز الحياة السياسية البريطانية حتى الأعماق، وأحدث استقطاباً على المستوى الشعبي، إذ سيبدأ من الغد مرحلة جديدة من المفاوضات الصعبة بين لندن وبروكسل للاتفاق على شكل العلاقة بين الطرفين مستقبلاً. وأمام الطرفين مهلة حتى نهاية 2020 للتوصل إلى اتفاق على التجارة وقضايا أخرى، بما في ذلك الأمن والطاقة والمواصلات وحقوق صيد الأسماك وتدفق البيانات. وتظل بريطانيا في تلك الفترة الانتقالية عضواً في الاتحاد في كل شيء ما عدا الاسم.

وصادقت دول، الاتحاد أمس، على اتفاق الخروج البريطاني، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي، للاتفاق في لحظات مؤثرة، انهمر فيها عدد من أعضائه في البكاء. وبدا عدد من النواب البريطانيين، يحاولون السيطرة على دموعهم، وعلامات الحزن بادية على وجوههم، بعد إقرار الاتفاق. ولم تتمكن زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان، الإسبانية إيراتشي جارسيا من كبت دموعها في لحظة وداع زملائها البريطانيين. واعتبر رئيس البرلمان، ديفيد ساسولي، أن هذا اليوم «يوم حزين لبرلماننا»، مضيفاً «في يوم كهذا يجب أن نكون أكثر اتحاداً».

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وبتنفيذ «بريكست» تنتهي سنوات الاضطراب السياسي في بريطانيا، والتي عدها البعض «ملحمة» تاريخية، أنهت المستقبل السياسي لرئيسي وزراء سابقين، وأدت إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة مرتين إلى جانب تعديلات حكومية، واستقالات لعشرات الوزراء وحتى النواب.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إن «الاتفاق يؤمن انسحاباً منظماً للمملكة المتحدة من الاتحاد. ويتعلق بحقوق المواطنين، والقواعد المالية، والمرحلة الانتقالية، والبروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وقبرص ومضيق جبل طارق».

ويقول جونسون إن 11 شهراً فترة كافية لإبرام اتفاق تجاري يقوم على أساس إلغاء الرسوم الجمركية، والحصص. وتعهد بعدم تمديد الفترة الانتقالية بعد 2020.

وإذا أخفق الطرفان في التوصل لاتفاق، يصبح البديل القانوني الساري الخروج الفوضوي، وهو ما قد ينطوي على معوقات وتسري وقتها معايير منظمة التجارة العالمية على التجارة بين بريطانيا والاتحاد اعتباراً من 2021. وهذا الأسبوع، قال مستشار الاتحاد الأوروبي لشؤون «بريكست»، ستيفان دو رينك، إن الوصول إلى حافة الهاوية «لا يزال احتمالاً قوياً» لأن إيجاد أرضية مشتركة بحلول 31 ديسمبر المقبل، سيكون أصعب من الاتفاق على شروط «الطلاق». وتعتزم بريطانيا الاحتفال بيوم الخروج بإصدار نسخة جديدة لقطعة نقدية من فئة «50 بنساً» تحمل شعار «سلام وازدهار وصداقة»، بينما ستتزين المباني الرسمية بأعلام وأضواء بألوان العلم البريطاني. (وكالات)