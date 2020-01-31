«كورونا»: 38 ضحية في يوم واحد.. وتهديد بمعاقبة مسؤولين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين، إلى 170 شخصاً أمس الخميس، بعد ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات خلال يوم واحد.

وأعلنت السُلطات أمس، تسجيل 38 حالة وفاة إضافيّة بالفيروس في مقاطعة هوبي في وسط الصين خلال 24 ساعة، وهو أعلى ارتفاع يومي في الوفيات منذ بدء تفشي المرض ما يرفع عدد الوفيات إلى 170. وارتفع عدد المصابين إلى 7700 شخص في البر الصيني .

وقالت هيئة مكافحة الفساد في الصين، الخميس، إنها ستعاقب بشدة أي مسؤول يتقاعس عن القيام بعمله في محاربة الفيروس الذي ينتشر في البلاد. وقالت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي في موقعها الإلكتروني، إن كل من لا ينفذ تعليمات الرئيس شي جين بينغ بفعالية في المعركة ضد الفيروس سيلقى عقاباً،كما سيعاقب أيضاً من يهمل في أداء واجبه، ويسيء استخدام أموال ومواد الإنقاذ.

ومدينة ووهان الصينية حيث ظهر المرض وتفشى، مقطوعة عن العالم منذ أسبوع، كما مقاطعة هوبي بأكملها تقريباً، ويعزل هذا الحجر الصحي القاسي 56 مليون شخص يقطنون المنطقة عن العالم.

وفي ووهان حيث منع سير السيارات غير الضروري، تبدو المدينة أقرب لمدينة أشباح.

وفي باقي أنحاء الصين حيث تم تمديد عطلة السنة الجديدة إلى الثاني من فبراير/‏شباط، هجر معظم السكان الفزعين المتاجر ودور السينما والمطاعم.

وعلى غرار مسابقات رياضية أخرى عدة (دراجات وكرة قدم وتنس)، أُلغيت تصفيات كأس العالم للتزلج التي كانت مقرّرة في الصين في فبراير. وأرجئت بطولات العالم لألعاب القوى في القاعة التي كانت مقرّرة في بانكين من 13 إلى 15 مارس/‏آذار، إلى 2021.

وفي مؤشر مقلق، سجل انتقال للعدوى بين شخص وآخر في ثلاث دول خارج الصين هي ألمانيا واليابان وفيتنام. وفي هذا السياق، اتخذت تدابير احتياطية قاسية على المستوى الدولي، فقد أعلنت شركات طيران على غرار الخطوط الجوّية البريطانية ولوفتهانزا الألمانية والخطوط الإندونيسيّة «ليون إير» التي تملك أكبر أسطول في جنوب شرق آسيا، وقف رحلاتها إلى الصين. كما أعلنت ثلاث شركات بورمية (الخطوط الوطنية لميانمار وإير كي بي زين وخطوط ميانمار الدولية)، وقف تسيير رحلات للصين، وأمرت كازاخستان بإغلاق جميع خطوط الحافلات والقطارات، ووقف جميع الرحلات الجوية مع الصين حتى 28 مارس. وستعلق شركة إير أوسترال الفرنسية رحلاتها إلى غوانجو من 8 فبراير إلى 1 مارس. وأوقفت شركة «أورال إيرلاينز» الروسية، التي تسير رحلات إلى ميونيخ وباريس وروما، رحلاتها إلى أوروبا التي تستخدم في عمليات السفر المتوجة من الصين.

وجاء ذلك بعد أن نصحت دول عدّة، منها المملكة المتّحدة وألمانيا والولايات المتحدة، مواطنيها بعدم السفر إلى الصين. كما قررت روسيا إغلاق حدودها مع الصين التي تمتدّ على طول 4250 كلم؛ لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ. وقالت وزارة الخارجية إن روسيا ستتوقف مؤقتاً عن إصدار تأشيرات إلكترونية للمواطنين الصينيين اعتباراً من أمس الخميس؛ بسبب تفشي فيروس كورونا. ودعت السلطات أيضاً الروس إلى الامتناع عن أي رحلة إلى الصين «ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية». ولم تسجّل موسكو على أراضيها أي إصابة بفيروس كورونا المستجدّ منذ تفشيه. ويتواجد عدد كبير من الصينيين من سياح وعاملين، في روسيا وخصوصاً سيبيريا والشرق الأقصى. ويستخدمون بشكل كبير المطارات الروسية، وكذلك نقاط العبور للتوجّه إلى الدول الأوروبية.

وأعلنت بدورها شركة أيكيا السويدية للمعدات المنزلية، الخميس، إغلاق كافة متاجرها في الصين.

وعلاوة على قطاع الطيران، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم بويل إلى أن الوباء الحالي يمثل «مشكلة خطِرة جداً»، وأنه يلقي بظلال من عدم اليقين على مجمل آفاق الاقتصاد العالمي. وتشاطره في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات، وشركات صناعة السيارات، وشركات في مجال المعلوماتية، فضلاً عن صناعة المنتجات الفاخرة. (وكالات)