سلطان يوجه بإعفاء 2984 مسكناً من رسوم توصيل «الصرف الصحي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:هاجر خميس

وجه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بإعفاء 2984 مسكناً من رسوم توصيل خدمات الصرف الصحي، وأن تتكفل الحكومة برسوم التوصيل داخل المنازل بقيمة 45.5 مليون درهم.

وتتوزع المساكن المعفاة على 1464 مسكن بمنطقتي «الرمثاء» و«القوز»، بتكلفة 19.5 مليون درهم، و1520 مسكناً في 11 منطقة بمدينة كلباء، بتكلفة حوالي 26 مليون درهم.

كما وجه سموه بالبدء في عمل التصاميم الهندسية لشبكات الصرف الصحي لمنطقتي الرماقية والسويحات، بعد الانتهاء مباشرة من منطقتي «الرمثاء» و«القوز»، على أن يتم إنجازها نهاية العام الجاري، ليتم بدء العمل العام القادم في منطقتي «الياش» و«الموافجة».

قال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي، محمد حسن خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإعفاء 2984 مسكناً من رسوم توصيل خدمات الصرف الصحي، وأن تتكفل الحكومة برسوم التوصيل داخل المنازل بقيمة 45.5 مليون درهم، مقسمة على 1464 مسكناً بمنطقتي القوز والرمثاء، بتكلفة 19.5 مليون درهم، و1520 مسكناً في 11 منطقة بمدينة كلباء، بتكلفة حوالي 26 مليون درهم. وذلك بعد أن كان يدفع المنزل الواحد 5000 درهم لتقديم طلب التوصيل.

وأضاف: ليس معتاداً أن نوصل الخدمات داخل المساكن، حيث إنه شأن داخلي في المسكن، يُعنىَ به صاحب المنزل، ولكن هذا ما تعودنا عليه من مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة السخية.

وقال إن صاحب السمو عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجَّه أيضا ببدء عملية الرصف مع تمديد الوصلات، ونحن الآن ننسق مع هيئة الطرق والمواصلات لوضع توجيه سموه موضع التنفيذ.

وأضاف السويدي: كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بالبدء في عمل التصاميم الهندسية لشبكات الصرف الصحي لمنطقتي الرماقية والسويحات، بعد الانتهاء مباشرة من منطقتي «الرمثاء» و«القوز»، على أن يتم إنجازها نهاية العام الجاري، ليتم بدء العمل العام القادم في منطقتي «الياش» و«الموافجة»، فصاحب السمو حاكم الشارقة، يولي قطاع الصرف الصحي في الإمارة اهتماماً كبيراً لما له من أهمية في خدمة المواطن بطريقة مباشرة، وعملية التطوير مستمرة في الشارقة سواء مدينة الشارقة أو المنطقة الوسطى أو الشرقية، ولدينا الكثير من المشاريع التطويرية نعمل عليها الآن. وبالنسبة لمشروع تطوير محطة الصرف الصحي الموجودة في الصناعية 5، فهذا المشروع في المراحل النهائية، والهدف هو رفع كفاءة هذه المحطة من إنتاجية 230 ألف متر مكعب إلى 305 ألف مكعب يومياً، ويجري العمل منذ سنتين ب 370 مليون درهم.

وبالنسبة لمشروع تطوير شبكات الصرف الصحي في منطقتي القوز والرمثاء، فقد أنجزنا منه 75%، وهو شبكات بطول 50 كم، عبارة عن خطوط رئيسية للضخ، وشبكات فرعية للتوصيل إلى المساكن، وكان بها عمليات حفر تصل إلى 15 متراً، ولذلك أجرينا بعض التحويلات في الطرق، واستهلك ذلك وقتاً وجهداً حيث قمنا بتكسير بعض الطرق المسفلتة، والآن وبحمد الله نحن في المراحل النهائية للمشروع، وسيتم إنجازه بإذن الله نهاية إبريل 2020، وموازنة هذا المشروه 79.6 مليون درهم.

وانتهينا مؤخراً من مشروع تطويري ضخم في مدينة كلباء، حيث طورنا محطة صرف صحي وكذلك شبكة ل11 منطقة، وهي المناطق القريبة من البحر وتعاني ارتفاع منسوب المياه، وقمنا بتوصيل الخدمات إلى منازل المستفيدين من الخدمات الاجتماعية فقط من هذه المناطق، ولكن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بأن يتم معاملة أهالي كلباء كأهالي الرمثاء والقوز، ويجري الآن عمل حصر وحساب التكاليف مع المقاول على أرض الواقع بمسح ميداني، حيث إن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بالبدء فوراً في التنفيذ.

وكشف رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة وجود 55 منطقة بمدينة الشارقة مغطاة بشبكة الصرف الصحي متضمنة الرمثاء والقوز من شاطئ البحر وصولا إلى شارع محمد بن زايد والمدينة الجامعية.

ومن جانب آخر قال المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر «الخط المباشر»: بالنسبة لمشروع مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بإنشاء 4400 مسكن في إمارة الشارقة، فإن هذا العدد هو المتبقي قيد الانتظار من مساكن المنح في الإمارة.

وأوضح أن هذا المشروع يترأسه شخصياً صاحب السمو حاكم الشارقة، ويتابعه مع كل الجهات المعنية بتنفيذه، وذلك حرصاً من سموه على سرعة تكوين الأسر وتمكينهم من مساكنهم وتعزيز الاستقرار الأسري.