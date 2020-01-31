بومبيو: بإمكان المعترضين طرح مقترح بديل تدعمه «إسرائيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الفلسطينيين الذين رفضوا خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة ب«صفقة القرن» إلى طرح مقترح بديل يمكن له أن يكسب دعم «إسرائيل». وذكر بومبيو للصحفيين، في طريقه إلى بريطانيا، أن بإمكان القيادة الفلسطينية التي رفضت قطعياً خطة البيت الأبيض «التقدم بمقترح مضاد تعده مناسباً»، مضيفاً: «أعلم أن «الإسرائيليين» سوف يستعدون للجلوس حول طاولة المفاوضات على أساس الرؤية التي طرحها الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب)».

وشدد وزير الخارجية الأمريكية على أن رفض خطة واشنطن للسلام، جاء من قبل «نفس المنتقدين الذين كانوا فاشلين على مدى 70 عاماً». وفي مقابلة منفصلة مع القناة ال«12 الإسرائيلية»، قال بومبيو: إن الخطة الأمريكية تمهد أمام الفلسطينيين سبيلاً واضحاً نحو إقامة دولتهم ب«شروط بسيطة في الواقع؛ مثل: وقف الإرهاب؛ والاعتراف بالدولة اليهودية»، واصفاً ذلك ب«الأمور الأساسية لسلام وازدهار المنطقة». وحذر وزير الخارجية الأمريكي الفلسطينيين من أن خطة واشنطن قد تصبح آخر فرصة لهم؛ للحصول على دولتهم، قائلاً: إن «صفقة القرن» هي أول مقترح واقعي؛ لتسوية النزاع يضم خريطة طريق وافق عليها الجانب «الإسرائيلي».

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ونقلت مصادر عن سفير واشنطن لدى «إسرائيل» ديفيد فريدمان «تطمينه» زعماء من اليهود والإنجيليين الأمريكيين بأن الفلسطينيين لن يحصلوا على دولتهم قريباً حتى إذا وافقوا على شروط «صفقة القرن». وأكدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلاً عن مصادر حضرت موجزاً مغلقاً غير رسمي عقده فريدمان مع أكثر من 20 زعيماً يهودياً وإنجيلياً أمريكياً عقب نشر البيت الأبيض خطته للسلام في الشرق الأوسط، أن السفير قال: إن قيام الدولة الفلسطينية لن يأتي على أي حال في المستقبل المنظور؛ وذلك على الرغم من أن هذه الخطة تزعم أنها تستند إلى مبدأ «حل الدولتين».

وقال مسؤول يهودي أمريكي حضر الموجز للصحيفة: «قال السفير فريدمان إن الفلسطينيين سيحتاجون إلى مقدار ملموس من الوقت؛ لبناء المؤسسات المطلوبة لإقامة دولة صالحة تماماً للحياة»، مشيراً إلى أن هذا هو أحد أسباب إدخال بند في «صفقة القرن» ينص على تجميد الأنشطة الاستيطانية لمدة أربع سنوات في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، أن بلاده تأمل ألا تتعجل «تل أبيب» بضم مناطق الضفة الغربية، وغور الأردن ل«سيادة إسرائيل»، إلا بعد الانتخابات المقررة مطلع مارس/‏آذار المقبل. وأضاف كوشنر في مقابلة مع موقع أمريكي، إن الصفقة في «الوقت الحالي هي مستند للشروط»، وأن العمل عليه سيستغرق أشهراً إضافية، وأوضح: «آمل أن ينتظروا (إسرائيل)، وبرأيي يجب أن تكون لدى «إسرائيل» حكومة لنتقدم، لننتظر ما سيحصل»، في إشارة إلى الانتخابات «الإسرائيلية».(وكالات)