إطـلاق باقـات تذاكـر «إكسـبو 2020 دبـي» فـي السـعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

زار وفد من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أمس الأول موقع معرض «إكسبو 2020 دبي» في منطقة دبي الجنوب، وجاءت الزيارة في إطار مشاركة الغرفة بمكتب لها يمثلها بالمعرض خلال فترة فعالياته، وقام الوفد بالاطلاع على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والبنية التحتية لإكسبو 2020، وترأس الوفد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعارف المزكي عضو مجلس الإدارة، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة وعدد من مسؤولي الغرفة وموظفيها.

ولدى وصول وفد غرفة التجارة كان في استقبالهم خالد محمد شرف مدير إدارة شؤون الأعمال الدولية لمكتب إكسبو 2020 دبي، حيث أطلع الوفد على عرض تقديمي عن «إكسبو 2020 دبي» تعرفوا خلاله إلى مراحل المشروع وما تم إنجازه على صعيد الإنشاءات والتحضيرات لاستضافة الحدث العالمي في أكتوبر المقبل، واصطحبهم في جولة بمواقع العمل اطلعوا خلالها على الإنشاءات والبنية التحتية، والفرص المقدمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، وكذلك الاستفادة التي سيقدمها المعرض للزوار خلال ال 173 يوماً، ولمحة حول تاريخ إكسبو وكذلك عدد الزيارات المتوقعة خلال إكسبو 2020، والتي يتوقع لها أن تصل إلى أكثر من 25 مليون زائر منها 70% من خارج الدولة، وكذلك التعريف بإرث إكسبو واستدامته لمدينة شاملة بعد الحدث.

وأعرب محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن سعادته وفخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير، والذي من شأنه فتح نافذة للعالم على ما وصلت إليه دولة الإمارات، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 يعد نقلة نوعية كبيرة على طريق البناء والتنمية التي بدأتها دولة الإمارات في العقود الأخيرة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات «تسعى من خلال إكسبو 2020 دبي إلى جمع شمل العالم تحت مظلة العمل المشترك والتعاون والتسامح، مضيفاً أن«إكسبو 2020 دبي» الذي سيعقد تحت شعار«تواصل العقول وصنع المستقبل» يشكل عنواناً لمسيرة إنجاز إماراتية أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسخت في ظل رعاية وتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة.

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من جهتها، أعلنت «في إف إس غلوبال»، الموزع الرسمي لبيع تذاكر معرض «إكسبو 2020 دبي»، أكبر معرض عالمي، يقام في الإمارات في الفترة ما بين 20 أكتوبر 2020 و10 إبريل 2021، عن الباقات التي توفرها للزوار ابتداء من مارس 2020. وقد تم الإعلان عن الباقات في حفل رسمي أقيم بالرياض أمس.

ويمكن للعملاء الذين يخططون للسفر إلى الإمارات لزيارة معرض إكسبو 2020، زيارة موقع «في إف إس غلوبال»، أو التوجه إلى مراكز الشركة لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة في الرياض أو جدة، وحجز تذاكر الدخول إلى إكسبو 2020 من متجر دبي للسياحة في الموقع.

وتقدم «في إف إس غلوبال» تذاكر ليوم واحد أو ثلاثة أيام لزيارة المعرض، فضلاً عن مجموعة من الباقات تشمل جولة سياحية أو رحلة سفاري في الصحراء، أو عشاء على يخت في قناة دبي المائية.

واختتمت البعثة الاقتصادية اللوكسمبورجية التي ترأسها الأمير غيوم جان جوزيف ماي، ولي عهد دوقية لوكسمبورج ونائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، مهمتها الرسمية لدولة الإمارات، أعلنت خلالها خطتها وفحوى مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي.

وقال وزير المالية، بيير غراميغنا: سيكون الحدث المقبل والعالمي فرصة مثالية للوكسمبورج لعرض الطبيعة الابتكارية لمركز لوكسمبورج المالي مع المجتمع الدولي. مشيراً إلى أن شعار المعرض «تواصل العقول وصنع المستقبل»، يسهم في عالم أفضل اتصالًا وأكثر استعداداً، لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال تتبع مسار التنمية المستدامة.