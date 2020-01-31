مكرمات سلطان تفيض على أبناء الشارقة ومدنها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: جيهان شعيب، محمد صبري

رفع سكان الرمثاء والقوز وكلباء، أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على مكرمة سموه.

وقالوا، إن مكرمات سموه تفيض على أبناء الشارقة ومناطقها ومدنها، بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.

ووجّه سالم بن محمد النقبي، القائم بأعمال رئيس مجلس بلدي كلباء، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على هذه المكرمة السخية بإعفاء 1520مسكناً بكلباء من رسوم توصيل خدمات الصرف الصحي لرفع الأعباء عن كاهل أبنائه من سكان المدينة.

وأوضح أن المشروع هو الأكبر لدعم التوسعات العمرانية بالمدينة، بعد أن شهدت عمليات تطوير كبيرة في البنية التحتية والمرافق الخدمية في الفترة الأخيرة، والتي ساهمت في زيادة النشاط الاقتصادي في المدينة، وهذا ما تعودنا عليه دائماً من سلطان الخير والعطاء.

ويقول المهندس عبد الرحمن النقبي، مدير بلدية مدينة كلباء، إن مكارم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تفيض على أبناء إمارة الشارقة ومدنها ومناطقها. وأكد أن شمولية مكرمة سمو الحاكم بإعفاء مواطني مدينة كلباء من رسوم توصيل خدمات الصرف الصحي، وتحمل الحكومة تكلفة التوصيل داخل المساكن، تأتي حرصاً من سموه على توفير سبل الراحة لمواطني المدينة.

وقال: تتوجه أسرة بلدية مدينة كلباء بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم الإمارة أمده الله بموفور الصحة والعافية.

وتقدم أحمد راشد النقبي، عضو المجلس الاستشاري للشارقة عن مدينة كلباء، بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان، على مكرمة سموه السخية التي أسعدت أبناءه في كلباء بإعفاء 1520 مسكناً من رسوم توصيل الصرف الصحي للمنازل؛ ليدخل عليهم البسمة والبهجة والسرور، ويعم الخير من سلطان الخير في شارقه الخير، وندعو الله أن يديم علينا نعمة سلطان، ويزيده الله من موفور الصحة والعافية.

ويقول المواطن خالد الغيلي: مكرمة صاحب السمو ليست غريبة عن سلطان الخير.. الحاكم الذي وهب نفسه لخدمة سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، فمبادرات سموه لا تعد ولا تحصى، وشغله الشغل إسعاد المواطنين والمقيمين، فاليوم تكفل صاحب السمو بإعفاء رسوم توصيل الصرف الصحي للمواطنين ليقلل الأعباء على المواطن، وبالأمس كانت أخبار التأمين الصحي، واليوم تكتمل الأفراح في إمارة سلطان الخير.

وقال الدكتور حميد جاسم الزعابي، عضو المجلس الاستشاري: «إن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، تدعم الاستقرار الأسري، وتُسهم في التوسع العمراني، وباسمي وبالإنابة عن كل مواطني مدينة كلباء أرفع الشكر لصحاب السمو حاكم الشارقة، على هذه المكرمة الكبيرة».

وقال حسين الجنيدي من سكان منطقة الرمثاء: ليس بجديد على أبينا سلطان مكارمه الطيبة، التي تغمرنا جميعا بالسعادة، فليحفظه الله بأفضل صحة وعافية، ويمن على سموه بطول العمر والبركة في حياته.

تدعم الاستقرار

وأكد خالد علي المطروشي من سكان منطقة الرمثاء أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والد يجزل العطاء ولجميع أبناء الامارة، وباسط اليد دوما بالخير، ومكارم سموه متواصلة بلا انقطاع.

وقال: أجود الناس - وسموه ذاك - هو من صان وجه السائل عن المذلة، فسموه يصون دوما مواطنيه كافة عن مجرد السؤال، أو حتى التمني والطلب، ولاشك ان المكرمة السخية التي شملت أهالي منطقتي القوز والرمثاء، من الأهمية بمكان لهم، في تيسير سبل الحياة عليهم، بعد رفع عبء تسديد رسوم مرتفعة لتوصيل الصرف الصحي عنهم، وما كان بيد كثير منهم ذلك لولا الدعم السامي من سموه، والذي سيدعم استقرارهم بشكل اكبر، ويعزز سبل المعيشة المريحة لهم.

Advertisements

دعم لا محدود

ورفع خالد الزرعوني الشكر الى صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المكرمة السخية، وعلى دعم سموه اللامحدود لأبنائه المواطنين، من اجل توفير الحياة الكريمة لهم، قائلا: المكرمة بشكل عام ليست بغريبة على سموه، فهو صاحب أياد بيضاء في العطاء، ودائما يقدم للجميع دون طلب منهم، ويعمل سموه جاهدا على تكريس الاستقرار المعيشي، والترابط الأسري، ولا يدخر سموه وسعا في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بحياة مواطني الإمارة، فلسموه كل الاحترام والتقدير، وندعو الله عز وجل ان يجعل كل ما يقدمه سموه في ميزان حسناته.



مكرمة سخية



قال سعيد مطر فيروز من سكان منطقة القوز: نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمة سموه السخية، ولله الحمد والمنة، فقد اعتدنا على مكارم سموه التي لا تعد ولا تحصى، وباهتمامه بجميع المواطنين والمقيمين في الشارقة، وبحرص سموه الدائم على إسعادهم وتلمس احتياجاتهم وتلبيتها، ونسأل الله جلت قدرته أن يلبسه ثوب الصحة والعافية.