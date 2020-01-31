اليونايتد ينغص على جاره اللدود فرحته بنهائي كأس الرابطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قاد المهاجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى الفوز على مضيفه وست هام يونايتد 2-صفر على الملعب الأولمبي في لندن في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ومنح صلاح التقدم لليفربول في الدقيقة 35 من ركلة جزاء حصل عليها زميله البلجيكي ديفوك أوريجي رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً هذا الموسم، وصنع الهدف الثاني لأليكس أوكسلايد تشامبرلاين في الدقيقة 52.

هي المرة ال14 التي يسجل فيها صلاح ويصنع هدفاً في البريميرليج منذ بداية موسم 2017-2018، وهو رقم أكثر خمس مرات من أي لاعب آخر في الدوري خلال هذه الفترة القصيرة بحسب «أوبتا» للإحصاءات.

واقترب ليفربول كثيراً من لقبه الأول منذ 30 عاماً وال19 في تاريخه بعدما عزز موقعه في الصدارة برصيد 70 نقطة، موسعاً الفارق بينه وبين مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الأخيرين إلى 19 نقطة، بعد تحقيق فوزه ال15 توالياً وال23 في 24 مباراة دون خسارة في الدوري، رافعاً سجله الخالي من الهزائم إلى 41 مباراة (تعود الخسارة الأخيرة إلى 3 يناير 2019 أمام مانشستر سيتي) وبات على بعد ثماني مباريات من الرقم القياسي في عدد المباريات دون خسارة والموجود بحوزة أرسنال في الفترة بين عامي 2003 و2004.

وحقق ليفربول الفوز 31 مرة في مبارياته ال32 الأخيرة في الدوري.

وعلق مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب عن أرقام فريقه قائلاً «لا أشعر بشيء، قبل المباراة فزنا على 18 فريقاً، الآن جعلناهم 19، أردت الفوز باللقاء كما أراد اللاعبون ذلك. الأمر يتعلق بالاستمرار في تحفيز اللاعبين طوال الموسم، والأهم هو النتيجة النهائية بعد 38 جولة».

وتابع: «وست هام هددوا مرمانا في أكثر من لقطة، ولا أعرف كيف حدث هذا، كانت هناك بعض الأخطاء السخيفة، والأمر هنا لا يتعلق بالتحفيز بل بالتركيز. في النهاية حققنا الفوز بمساعدة حارس مرمانا الذي أنقذ العديد من الكرات، وهذا يدل على جودة أليسون. الوضع الذي نحن عليه حالياً، بسبب هذه النوعية من اللاعبين».

ديربي أحمر

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وبلغ مانشستر سيتي نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة للمرة الثالثة توالياً والثامنة في تاريخه، وذلك رغم سقوطه على أرضه أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد صفر-1 على استاد الاتحاد في إياب نصف النهائي.

وكان فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا حسم الذهاب في «أولدترافورد» 3-1، ليبلغ بذلك النهائي حيث يلتقي أستون فيلا، أملاً في إحراز اللقب للمرة الثالثة توالياً والرابعة في آخر خمسة مواسم والسابعة في تاريخه، ما سيقربه بفارق لقب فقط عن ليفربول حامل الرقم القياسي.

وفي المقابل، وعلى الرغم من إلحاقه الهزيمة الأولى بسيتي في كأس الرابطة في آخر 17 مباراة للأخير، انتهى مشوار فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير وانحصر أمله بإحراز لقب محلي بمسابقة الكأس التي تأهل إلى دورها الخامس، كما حال سيتي.

وسجل اليونايتد هدف الفوز في الدقيقة 35 حين فاجأ «الأحمر» مضيفه بهدف سجله الصربي نيمانيا ماتيتش بتسديدة «طائرة» ارتدت من القائم الأيسر إلى الشباك، إثر ركلة حرة من الجهة اليسرى.

ميركاتو مشتعل

على خط آخر، اشتعل «الميركاتو الشتوي» في أوروبا الذي ينتهي اليوم الجمعة في الساعة ال12 ليلاً، وأغلى الصفقات كانت من نصيب مانشستر يونايتد الذي أعلن صفقة انتقال لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز من سبورتينج لشبونة مقابل 68 مليون استرليني.

كما ضم اليونايتد أيضاً حارس ساوثند ناثان بيشوب، وأعار مدافعه الأرجنتيني ماركوس روخو لإستوديانتيس حتى نهاية الموسم، وآشلي يونج لإنتر ميلان مقابل 1.5 مليون استرليني وكاميرون بورثويك جاكسون لأولدهام أتليتك.

وكشفت الصحافة البريطانية عن محاولة نادي برشلونة شراء مهاجم ايفرتون البرازيلي ريتشارليسون مقابل 85 مليون استرليني كي يكون بديلاً عن سواريز المصاب لكن أنشيلوتي مدرب ايفرتون رفض التخلي عن نجمه الذي وقع الشهر الماضي تمديداً لخمس سنوات أخرى.

وضم هيرتا برلين الألماني مهاجم ميلان البولندي الدولي كريستوف بياتيتك (24 عاماً) مقابل 23.5 مليون استرليني مع مكافآت إضافية لاحقاً، وانتقل بياتيك للميلان من جنوى قبل عام لكن وصول زلاتان إبراهيموفيتش للميلان عقد الوضع لذا اضطر للرحيل، وهيرتا برلين هو رابع ناد في عامين للمهاجم البولندي.

متصدر الدوري الإنجليزي ليفربول اشترى الياباني مينامينو من سالزبورج مقابل 7.3 مليون استرليني، وأعار بروستر لسوانسي سيتي وهيربي كين لهال سيتي، أما وصيفه مانشستر سيتي فقد اشترى ليام سميث من كليمارنوك مقابل 200 ألف استرليني وأعار باتريك روبرتس ولوكاس نميتشا لميدلزبره.

من جهته، أكمل توتنهام صفقة شراء الجناح الهولندي ستيفن برجوين (22 عاماً) من آيندهوفن الهولندي مقابل 27 مليون استرليني حتى 2025. وفاز برجوين بلقب هولندا 3 مرات ودرع كرويف مرتين على التوالي 2015و2016 كما حصد جائزة الفتى الذهبي بطولة يورو دون ال 17 عاماً في 2014 ويقارنه المحللون بمواطنه ممفيس ديباي، واشترى مورينيو أيضاً جيوفاني لو سيلزو من ريال بيتيس مقابل 27.2 مليون استرليني واستعار جدسون فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي لكنه باع كريستيان أريكسن لإنتر ميلان مقابل 17.5 مليون استرليني وأعار جاك كلارك لكوينز بارك رينجرز.

من جانبه، استعار أرسنال بابلو ماري من فلامنجو البرازيلي وأعار ايميل سميث راو لهدرسفيلد تاون، ونشط أستون فيلا في السوق الشتوية بشراء مبوانا ساماتا من جنك مقابل 10 ملايين استرليني ولوي باري من برشلونة مقابل 3 ملايين استرليني واستعار داني درنكووتر من تشيلسي.

أما وولفرهامبتون فقد حصل على ليوناردو كامبانا مجاناً من برشلونة وباع ايفان كافاليرو لفولهام مقابل 15 مليون استرليني.