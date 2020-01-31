«الناشرين الإماراتيين» في معرض القاهرة للكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجناح منفصل، فيما تشارك 12 دار نشرٍ من أعضائها ضمن مشروع «منصة»، يقدمون خلاله 109 عناوين متنوعة.

ويوفر «منصة» تسهيلات لأعضاء الجمعية ممن يمتلكون أقل من 20 إصداراً، ويصعب عليهم المشاركة في المعارض الدولية للكتب، بسبب الكلفة العالية فيها، كما يتيح لهم فرصة عرض وبيع إصداراتهم في المحافل المحلية والعربية والدولية.

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وتضم قائمة دور النشر المشاركة في المعرض كلاً من «دار الأسرة»، و«دراجون للنشر»، و«دار صديقات»، و«أوراق»، و«الفلك»، و«العنوان»، و«الأندلس»، و«جميرا»، و«دار سعاد صليبي»، و«التخيل للإعلام،» و«منارة العلم»، بالإضافة إلى «دار بيبيليوسيميا».

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية: «تأتي هذه المشاركة استكمالاً لسلسلة المشاركات التي قامت بها الجمعية في العديد من المحافل الدولية الثقافية، بهدف إتاحة الفرصة للدور التي تمتلك عناوين محدودة للمشاركة من خلال عرض إصداراتها أمام المهتمين بواقع النشر، واطلاعهم على العناوين التي تنتجها دور النشر الإماراتية».

وأضاف: «يعود اطّلاع الشارع الثقافي المصري على الإصدارات الإماراتية، بالنفع على دور النشر المحلية، لا سيما أن لمصر باعاً طويلًا وخبرةً كبيرةً في قطاع النشر، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة في نشر أعمال الأدباء والكتاب المصريين، الذين أثْروا المكتبة العربية بكتب الشعر والرواية والمسرح، وبالتالي فإن وجود الإصدارات الإماراتية في هذه المحفل يُعزّز من مكانة قطاع النشر المحلي».