حديقة الحيوان بالعين تفتتح 12 مشروعاً العام الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:منى البدوي

أزاحت حديقة الحيوانات بالعين الستار عن 12 مشروعاً ضخماً ضمن حزمة مشاريعها الرأسمالية الجديدة التي تصل قيمتها إلى نصف مليار درهم، والتي تأتي ضمن رسالتها في توفير تجربة فريدة للزوار، وصون الطبيعة، ودعم السياحة والاستثمار في إمارة أبوظبي على المستويين المحلي، والعالمي، خلال مؤتمر صحفي تم عقده، صباح أمس، في مقر مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بالحديقة.

خلال المؤتمر الذي تحدث فيه غانم الهاجري، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، وحميد الكعبي مدير قسم الموارد البشرية، وعمر البلوشي مدير التسويق والاتصال المؤسسي، والمهندسة نجلاء النيادي من قطاع المشاريع والمرافقة بالحديقة، تم الكشف عن المشاريع التي سيتم افتتاحها خلال العام الجاري والتي ستقوم بتوفير ما يقارب 100 وظيفة للمواطنين في مواقع مختلفة في مجال رعاية الحيوانات، والأقسام الإدارية والفنية الأخرى الداعمة لتشغيل هذه المشاريع، ما سيسهم في رفع نسبة التوطين في الحديقة التي بلغت العام الماضي 58% من إجمالي 600 موظف.

وقال غانم الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، إن الحديقة تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية، هي صون الطبيعة وبرامج التعليم والتجارب الفريدة، وجميعها ستساهم في إضافات اقتصادية كثيرة لإمارة أبوظبي بشكل خاص، ولدولة الإمارات بشكل عام، حيث ستشكل إضافات في التجربة السياحية والجوانب الترفيهية والسوق السياحي، وأيضاً ستوفر فرصاً استثمارية، ما سيضع مدينة العين عنصراً ولاعباً أساسياً ضمن خريطة السياحة العالمية، وهو هدفنا وما نسعى إليه جميعاً كمنتسبين لهذا الكيان منذ اكثر من 52 عاماً، ومنذ أن أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وذكر أن البيئة التي ستخلقها المشاريع الجديدة هي تجارب سياحية وثقافية وبيئية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية، والعالم، وستقدم إمارة أبوظبي بشكل عام، ومنطقة العين بشكل خاص، دوراً بيئياً في حماية الحياة البرية وحفظ الحيوانات المهددة بالانقراض وبرامج البحث العلمي، كما أنها ستعزز شراكتنا العالمية، وتبادل الخبرات مع أهل الاختصاص.

واستعرضت المهندسة نجلاء النيادي المشاريع التي تتضمن سفاري الفيلة الممتد على مساحة 23.77 هكتار، ويتضمن سفاري، ومأوى الفيلة والقرية الإفريقية، ومعرض وحظائر الفيلة، وسفاري الأسود و مساحات مفتوحة ومؤمّنة لسلامة الزوار، واستراحات على الطراز الإفريقي تتيح فرصة التمتع بمشاهدة السفاري عن بعد بواسطة برج المراقبة المخصص لذلك.

أما معرض الفيلة الذي تتسارع وتيرة العمل فيه لافتتاحه أواخر العام الجاري، فقد تم تشييده على مساحة 6200 متر مربع بالقرب من معرض فرس النهر القديم، وبجانب المعرض الإفريقي، ضمن جزأين رئيسيين، هما مرافق مبيت ورعاية الفيلة والبيئة الخارجية (منطقة العرض)، إضافة إلى منطقة العزل الخلفية.

وأشارت إلى محمية الغوريلا التي تشمل ثلاث مناطق عرض داخلية وخارجية وممرات ومنطقة جوهرة إفريقيا التي تتيح للزائر مشاهدة الغوريلات وهي تعيش حياتها اليومية بشكل طبيعي، وبتفاعل مع الزوار على مساحة 8725 متراً مربعاً. وأيضاً مركز قط الرمال لصون الطبيعة، ومتنزه الزواحف، ومشروع أرض الكوالا الذي سيتم افتتاحه للجمهور في يوليو/‏ تموز القادم، وتبلغ مساحته 1650 متراً مربعاً، وسيجد الزائر نفسه في الطبيعة الأسترالية بأشجارها ومبانيها ذات الطابع الخشبي لمشاهدة اظرف الحيوانات المكونة من 6 من الكوالا الأسترالية في معرضين داخليين وخارجيين، ومأوى للحيوانات ومنطقة خدمات.

ولفتت إلى مشروع محمية العين الطبيعية الذي يعتبر الوحيد على مستوى العالم والأول من نوعه الذي يستخدم البيئة الطبيعية للتعليم في حدائق الحيوان، حيث تقدم المحمية نموذجاً للحياة البرية في منطقة العين من حيث الحيوانات والنباتات المحلية مع أماكن للمبيت والتخييم في الطبيعة وخزانات لتجميع مياه الأمطار ورحلات وأنشطة ومطاعم ومقاه ومكاتب لقطع التذكار والاستعلامات على مساحة 13,823 متراً مربعاً، إضافة إلى مشروع مركز رعاية وتأهيل الحيوانات المصادرة والخطرة الذي يعتبر الوحيد في منطقة العين مخصصاً لإيواء الحيوانات البرية الخطرة والمصادرة من السكان بمختلف أنواعها وأحجامها، وتقديم الرعاية المناسبة لها وإعادة تأهيلها حسب طبيعة كل حيوان، وسيضم 200 حيوان من فصائل مختلفة ما بين القطط الصغيرة إلى المفترسات والرئيسيات الكبيرة، تحت إشراف فريق عمل مختص يستطيع التعامل والعناية بمختلف الحيوانات الخطرة والمصادرة بأعلى معايير العناية التي تستمر على مدار 24 ساعة. وعن المشاريع الأخرى قالت إنها تتضمن غابة الشمبانزي والمتوقع افتتاحها في أغسطس القادم، ومركز إكثار قط الرمال الذي يعد أول مركز متخصص لقط الرمال على مستوى العالم، وسيتم تخصيصه لرعاية وإكثار القطط الرملية المنتمية للبيئة المحلية ضمن مركز يراعي حساسية هذا الحيوان الشديدة لعدوى الأمراض التنفسية، بالتحكم في حرارة ورطوبة غرف الإيواء المخصصة، إلى جانب مشروع أرض الفعاليات وشاطئ البطريق الذي يعتبر أول معرض خارجي للبطاريق في منطقة الشرق الأوسط، وسيضم 12 بطريقاً من نوع الهمبولت.

وبعد المؤتمر تم اصطحاب الحضور في جولة للاطلاع على المشاريع التي يجري تجهيزها، كما تمت التجربة الأولى لسباق الفهود الذي سيتم افتتاح مضماره للجمهور خلال شهر فبراير المقبل.