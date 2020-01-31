«الخدمات الإنسانية» تفتتح «سنابل المحبة 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، أمس الأول، فعاليات الدورة 19 من مهرجان «سنابل المحبة» الذي تنظمه مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بحضور راشد ديماس السويدي المدير العام والمفوض بإدارة بيت أصدقاء المرضى الخيري بالشارقة، والمهندس فتحي جبر عفانة الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء، وحاجي بابا صاحب ومدير مجموعة شركات القائد العالمية للتجارة العامة، ومنى عبد الكريم اليافعي مدير المدينة، وعدد كبير من طلاب ومعلمي مدارس وزارة التربية والتعليم الخاصة، والحكومية، وأولياء الأمور.

وخلال جولة في أرجاء المهرجان أكد المري أن الدور الريادي للمدينة في خدمة واحتواء ومناصرة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة منذ العام 1979 يشكل ركيزة أساسية من ركائز نجاحها، وثقة أبناء المجتمع بما تقدمه لطلابها في جميع المجالات.

Advertisements

وأعلن راشد ديماس السويدي باسم بيت أصدقاء المرضى الخيري بالشارقة عن تبرعه بمبلغ 500 ألف درهم و50 جهاز كومبيوتر لوحي، (آي باد)، لمصلحة مهرجان سنابل المحبة في تجسيد مميز للمسؤولية المجتمعية، وسبق له أن تبرع بمبلغ 50 ألف درهم في الإطار نفسه قبل انطلاقة المهرجان، مشيداً بالمشاركة اللافتة لطلاب المدارس في «سنابل المحبة»، ما يؤكد حرصهم على مساندة زملائهم من الطلبة ذوي الإعاقة والمساهمة في الفعاليات التي من شأنها تطوير الخدمات التي تقدمها المدينة لهم، بما ينسجم مع أحدث وأفضل الممارسات العالمية.

وثمنت منى عبد الكريم اليافعي هذه المبادرة وعبرت عن الشكر الجزيل للجهات والشركات الداعمة، وهي بيت أصدقاء المرضى الخيري ومجلس ضاحية الخالدية وشركة القائد والهلال الأحمر الإماراتي (فرع الشارقة)، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، وشركة فاست لمقاولات البناء وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وشركة طوروس للمواد الغذائية والنادي الثقافي العربي.

وكان للقيادة العامة لشرطة الشارقة دورها في المهرجان من خلال مشاركة الفرقة الموسيقية العسكرية وتوفير دوريات الأنجاد والإسعاف والإنقاذ، إضافة إلى مشاركة إدارة الإعلام والعلاقات العامة تحت إشراف المساعد أول عبداللطيف مصطفى القاضي في إعداد البرنامج المصاحب بفقراته الثقافية، والترفيهية.