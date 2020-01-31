عمالة التأشيرات السريعة خطر يحدق بأمن المجتمع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:منى البدوي

يستغل بعض أرباب العمل التأشيرات السياحية القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 3 أشهر في جلب عمالة، وتشغيلها في منشآتهم بهدف التهرب من دفع التكاليف المادية المترتبة على جلب العمالة، وما يصاحبها من إجراءات الفحص الطبي، والهوية، والضمان الصحي، وغيرها من الأمور التي لا يتطلبها إصدار التأشيرة.

ويتجاهل بعض أصحاب الأنشطة التجارية المخاطر الأمنية، والصحية، والاجتماعية، الناجمة عن تشغيل أفراد غير مصرح لهم قانوناً بالعمل، خاصة أنهم لم يتعرضوا للفحص الطبي الأمر الذي قد ينجم عنه انتشار أمراض معدية بسبب مخالطتهم لعدد كبير من الجمهور، والتعامل معه بصورة مباشرة، إلى جانب المخاطر الأمنية والاجتماعية الأخرى، خاصة أن الزائر لفترة محدودة لا يقوم بإصدار هوية، أو غيرها من الأوراق التي بموجبها تصبح له قاعدة بيانات، ما قد ينجم عنه وقوع العديد المشاكل، وأيضاً الجرائم، وهو ما أشار إليه عدد من المستشارين القانونيين، مؤكدين ضرورة زيادة الشروط والضوابط المفروضة للحد من استغلالها.

وقال عمار وصفي مستشار قانوني: شهدت المحاكم عدداً كبيراً من قضايا الجنسية والإقامة التي انحصر أغلبها فى الاتهام بالبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، والعمل لدى غير الكفيل، وكانت أغلب الأحكام تقضي بتغريم المؤسسة التي يعمل فيها العامل المخالف بخمسين ألف درهم، وتغريمه، وإبعاده عن الدولة.

وكشفت القضايا عن ارتكاب هذه النوعية من العمالة، مخالفات أخرى، منها الدعارة، والزنا، والمقامرة، والسرقة، على سند أنه ليس لديها مستندات نظامية، إلا أن الأحكام القضائية ساهمت في ردع تلك الجرائم بعقوبة الإبعاد، والغرامة الكبيرة.

وأضاف أن دولة الإمارات بما تمتلكه من مقومات سياحية كبيرة، باتت وجهة سياحية مفضلة لدى شعوب العالم، إلا أن البعض استغل التسهيلات الممنوحة للزيارة من خلال تأشيرات يمكن استصدارها من مكاتب السياحة والسفر، لجلب عمالة وتشغيلها بطرق غير قانونية، ما يمكن تجاوزه بفرض شروط على التأشيرة.

من جانبه، أكد المستشار القانوني أحمد محمد بشير، أن التأشيرات السياحية القصيرة التي يمكن إصدارها من مكاتب السياحة والسفر بقيمة تتراوح ما بين 1200 إلى 1400 درهم، باتت تشكل باباً واسعاً لارتكاب الجرائم، ما يجعل تغليظ الغرامات والعقوبات ضرورة أمنية قصوى، إضافة إلى تشديد الرقابة على المحال التجارية التي تقوم بتشغيل هذه الفئة، حتى لا يستغل أحد الزائرين للدولة، ويقوم بتشغيلهم في بعض المنشآت التجارية بشكل غير قانوني، أو على حساب مصلحة الأمن والأمان في الدولة، مشيراً إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات للقادم بتأشيرة زيارة دفع بعضهم لارتكاب جرائم استغلال وابتزاز قبيل مغادرتهم للدولة.

وأشار إلى أهمية إيجاد آلية فحص سريع للأفراد القادمين بتأشيرة زيارة للدولة للكشف عن وجود أمراض معدية، خاصة أن بعضهم خلال فترة تواجدهم البسيطة يقوم بعض أرباب العمل بتشغيلهم، خاصة أن الأمر لا يكلفه سوى راتب شهري فقط، الأمر الذي قد يكون سبباً في انتقال الأمراض المعدية.