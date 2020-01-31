المسرح الكوميدي والسيرك الأرجنتيني يبهران جمهور «فرنج الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بين الضحك المتواصل، والمشاهد المملوءة بالحركة، تفاعل الصغار وعائلاتهم مع العرض المسرحي الأسترالي «شورز»، الذي استضافه المسرح الخارجي بالقصباء، ضمن فعاليات مهرجان «فرنج الشارقة»، ويروي حكاية شقيقين فوضويين يُفرض عليهما أن يعتنيا بترتيب غرفتهما؛ حتى يتسنّى لهم اللعب مع الآخرين، وقدّم الممثلون على خشبة المسرح عملاً كوميدياً وجد صداه لدى الصغار الذين تفاعلوا معه بشكل كبير.

استطاع الفريق الإبداعي أن يأخذ الزوار إلى عوالم المسرح الكوميدي العالمي المملوء بالجمال والدهشة والإيقاعات الموسيقية والحركية التي تمنحه بعداً آخر، فأبدع الممثلان في شدّ انتباه الحضور، مستخدمين أبسط الأدوات والتقنيات.

ولأول مرة في الشارقة، وبعد أن جاب خمس قارات و51 بلداً عالمياً، استضاف المهرجان، السيرك الأرجنتيني «ماندراجورا»، الذي قاده الفنانان ماريانا سيلفا، وخوان كروز الذي تولى مهمة تأليف وإخراج العمل، وقدما للجمهور توليفة ساحرة من الإبداع المسرحي الذي عبّر عن علاقة حبّ صامتة مملوءة بالمنعطفات في قالب مبدع استطاع أن يضمنه كروز الكثيرَ من العبر والرسائل.

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وبين الإيقاعات الموسيقية التي لعبت دوراً محورياً في العمل، والحركات الممزوجة بالعاطفة والإتقان، أوصل الفنانان إحساسهما وجمال الحبكة التي اتصف بها العمل، فكان أن ترجمت القصائد إلى لغة عبّر عنها الجسد، والعلاقة العاطفية بالموسيقى التي اتحدت مع إيماءات الممثلين، ليتركوا لدى الجمهور مشاهد لا تنسى عرّفت بالمسرح الكوميدي العالمي العريق، وبثقافة هذا النوع من الفنون لدى القارة اللاتينية.

أما «جويس» العرض البريطاني الفانتازي الذي ينتمي لمسرح الخيال والتشويق والمملوء بالكوميديا المبتكرة، فأخذ الجمهور إلى آفاق العوالم السحرية التي أبدع في تقديمها الممثلون: بيلي إيرفينج ومينسو بارك، ولوتي ديفيز، وآدم إليوت، ومارك زيات، وغيرهم.

ويروي العرض المسرحي حكاية الأب وحيوانه الأليف اللذين يكتشفان أنفسهما فجأة في كتاب لقصص الأطفال، ليخوضا تجربة العيش وسط عوالم ساحرة، فتارة تجدهما يتحدثان إلى شجرة، وتارة إلى شخص عملاق الحجم، أو إلى أمير قادم من أعماق التاريخ القديم، فتبدأ الحكاية وسط مغامرة لا تخلو من الدهشة التي أتقن إخراجها كلّ من الكوري يوسف جونغان، والبريطاني ستيفن ميغيلوفيتش، وألفها الكوري سانجي سوك، والأمريكي ديفيد كاوتر، ووضع موسيقاها الملحن أهروم تشو.