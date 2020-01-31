شكرا لقرائتكم خبر عن بخاخ أنفي يعالج الاكتئاب الحاد و خلايا جذعية لتجديد عضلة القلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إطلاق أول سجل وطني لتخزين كافة بيانات المهنيين الصحيين من أطباء وصيادلة وفنيين على مستوى المنطقة، اعتماداً على تقنية المعاملات الرقمية «بلوك تشين»، بالتعاون مع شركة Microsoft العالمية. بهدف تسهيل عملية البحث عن الكوادر الطبية والفنية المرخصة، إضافة إلى توفير الفعالية في عملية تبادل المعلومات بشكل أكثر كفاءة بين الهيئات التنظيمية للرعاية الصحية ومقدمي الخدمات الصحية.

وقال عوض صغير الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، إن إطلاق مشروع السجل الوطني لبيانات المهنيين الصحيين يمثل تطوراً فريداً في مسار تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية وفق مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، من خلال وضع الخطط التشغيلية لدمج التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية، لتحسين نوعية وسلامة وكفاءة الرعاية الصحية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين)، الهادفة إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة بلوك تشين بحلول عام 2021.

تجديد عضلة القلب

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن دخولها بمشروع أبحاث طبية مبتكرة لإنتاج خلايا جذعية مستحدثة لأول مرة (ما زالت تحت التجارب والأبحاث) لإصلاح وتجديد عضلة القلب، وتعرض الوزارة في منصتها المشاركة بالمعرض، تطورات المشروع الذي يجري العمل عليه بالشراكة مع جامعة أوساكا.

ومن خلال هذا المشروع وتكنولوجيا هندسة الأنسجة تم تصنيع خلايا لأنسجة عضلة القلب تمت زراعتها في حاضنات بشرية متخصصة يمكن استخدامها لإصلاح وتجديد عضلة القلب. وأشار الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، إلى أن الهدف من شراكتنا مع جامعة أوساكا في مجال الطب التجديدي والخلايا الجذعية، هو تقديم حلول مبتكرة لأمراض القلب، تتكامل مع الاستراتيجيات الوقائية والوسائل العلاجية التي تطبقها وتطورها الوزارة، من خلال تعزيز الشراكة مع المؤسسات البحثية الطبية الرائدة بالعالم واستخدام التكنولوجيا المبتكرة في تقديم الرعاية الصحية في مجال الأنشطة البحثية والتقنيات المبتكرة والخدمات العلاجية والاستشارية والأنشطة ذات الصلة.

مضادات الاكتئاب

كما تعرض الوزارة، أحدث البدائل الفعالة والآمنة لمضادات الاكتئاب الشديد، بناء على تقنية التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة بعد اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وتتميز هذه التقنية المبتكرة غير الجراحية MagVita TMS Therapy التي تقوم على سلسلة من المحفزات المغناطيسية النبضية إلى الدماغ، بمزايا عدة، أهمها عدم التعرض للآثار الجانبية للأدوية مضادات الاكتئاب، وعدم الحاجة للخضوع إلى التخدير، وقدرة المريض على استئناف الأنشطة اليومية مباشرة بعد جلسة التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، لتحفيز الخلايا العصبية في المنطقة المسؤولة عن التحكم في المزاج والاكتئاب في الدماغ. مما يؤدي بدوره إلى التخفيف من أعراض الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية.

بخاخ أنفي

وكشفت الوزارة، عن عزمها ترخيص دواء «اسكيتامين»، أحدث علاج لمرض الاكتئاب الحاد والمستعصي لأول مرة بالإمارات ضمن أوائل دول العالم، بعد حصوله مؤخراً على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوربية للأدوية، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتطوير طرق علاجية مبتكرة لمعالجة اضطرابات المزاج الحادة والأمراض التنكسية في الجهاز العصبي.

التنبؤ بالأمراض

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تعتزم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تطبيق تقنية إلكترونية ذكية في مستشفى صقر تعمل على ربط السوار الإلكتروني في معصم المريض مع أجهزة الهاتف الذكي لحماية المرضى، في حال توقع حدوث أية مضاعفات مثل عدم القدرة على التنفس، أو ارتفاع الضغط، وإرسال البيانات والتنبيهات إلى الطبيب المعالج ولأسرة المريض بالتعاون مع شركة ماسيمو، في حال تم وصف أدوية ذات طبيعة مخدرة لعلاج الألم حسب الحالة الصحية.

الرعاية النفسية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن عزمها إطلاق أكبر برنامج وطني يستهدف دمج الصحة النفسية في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية في دولة الإمارات.

ويتضمن البرنامج تقديم خدمات الصحة النفسية المجتمعية للتقليل من مخاطر الانتكاس والتمكين الاجتماعي والنفسي والمهني للمريض النفسي، والتعامل مع اضطرابات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى توفير وحدات متخصصة للطب النفسي للتعامل مع الحالات الحادة في جميع المستشفيات العامة.

تقنية الواقع الافتراضي

عرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال مشاركتها في المعرض، مشروعاً ترويجياً يتضمن رحلة في عالم المختبرات باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وثلاثي الأبعاد، بهدف إطلاع الزوار على البنية التحتية لشبكة مختبرات الوزارة، والتي تعد أكبر الشبكات من حيث اعتماد آيزو (ISO 15189) على مستوى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما قامت الوزارة بعرض فيديو الواقع الافتراضي (VR) لأحد المختبرات المعتمدة الخاصة بها للسماح للزائرين بتجربة بصرية بأحدث تقنيات المختبرات الآلية والروبوتية والأوتوماتيكية.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، أهمية توظيف تقنيات الواقع الافتراضي وثلاثي الأبعاد، في الترويج لآلية عمل المختبرات الطبية التابعة للوزارة وتجربة بيئتها افتراضياً، من خلال إنشاء بيئة محاكاة حسية توفر تجربة سمعية وبصرية.

بحث التعاون

بحث الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع وفود طبية عالمية سبل التعاون في تدريب الأطباء والممرضين، واستقدام الأطباء زائرين لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتدريبية في المستشفيات التابعة للوزارة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية للأطفال، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات والمراكز الصحية العالمية في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، ومواكبة التطورات العالمية التي يشهدها قطاع الصحة.

وفود زائرة

استقبل حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، اندرو جاكسون القنصل العام البريطاني بدبي، والدكتور هنري جندر، مدير الصحة والعلوم الحياتية واقتصاد الصحة في الحكومة البريطانية، والوفد المرافق لهما، بحضور الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية.

فيما أطلقت هيئة الصحة بدبي، نظام «الحمد»، الذي يعد أحدث أنظمتها الإلكترونية لخدمة المتعاملين والمترددين على منشآتها ومستشفياتها، ويهدف النظام إلى تبسيط الإجراءات، وإنهاء المعاملات الإدارية للمراجعين، وتمكينهم من استخراج شهادات الميلاد والوفاة بشكل إلكتروني من كافة المستشفيات الحكومية، على مستوى إمارة دبي.