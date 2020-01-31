رعاية الكبار

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تبذل الدولة جهوداً كبيرة في سبيل توفير مقومات حياة سعيدة هانئة لأبنائها كبار السن؛ أولئك الذين عاشوا عقود حياتهم الماضية في خدمة بلادهم، مخلصين في البذل والعطاء بلا حدود، وكانوا جنوداً أوفياء في معركة التنمية والبناء والنهوض الحضاري، فاستحقوا التكريم الذي هم أهل له من دون منازع، ليجدوا من يحيل خريف أعمارهم إلى ربيع دائم الورود والزهور.

المظلة الاجتماعية التي توفرها الحكومة تجعل أبناء الشعب يفتخرون بحق؛ لأنهم يعيشون في كنف قوانين تعطي بسخاء وتنظم الحقوق والواجبات بدقة، وترصد كل الإمكانيات لتوفير أرفع مستويات المعيشة لأبناء الشعب عن بكرة أبيهم، خاصة أولئك الذين أعطوا الكثير وجاء دور رد الجميل لهم، وهذه المظلة هي خير وفاء للأوفياء الذين اجتمعوا على حب الوطن ولا يتفرقون من حوله أبداً.

الدور المطلوب هو من الأبناء والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والفنية، وكل إطار يضم أفراداً من المجتمع، فالجميع استفادوا من عطاء كبار المجتمع، وعليهم أن يبادلوهم عطاء بعطاء، وخيراً بخير، وأن يتيحوا لهم فرص الحياة الكريمة، ليتمتعوا بمستوى راقٍ من الخدمات الصحية والترفيهية والتنويرية.

وبطبيعة الحال، فإن أي قصور في هذا المجال مرفوض من الجميع مهما كان الإطار الذي يضمهم؛ لأن الوفاء للكبار أقوى من أي تقصير مهما كان سببه.

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التقصير بحق كبارنا جريمة يحاربها القانون والعرف الاجتماعي في الوقت ذاته، والأبناء يجب أن يزدادوا طاعة واحتراماً لآبائهم كلما امتد بهم العمر وطال.

وترك الآباء في دور الرعاية من غير زيارات يومية، ودون رعاية اجتماعية وصحية تهتم بتفاصيل حياتهم ولا تتركهم أعباء على أحد، جريمة يجب أن يكون القانون صريحاً في محاربتها، ومنع وقوعها أصلاً.

مهما وفرت الدولة مشكورة من رعاية واهتمام، فليس هناك أقوى من العاطفة التي تربط الآباء والأبناء والأمهات، ولمسة حنان من الابن تجاه أبيه أو أمه عند كبرهما تساوي كثيراً عند الكبار، فهؤلاء يتلقون رعاية فندقية خلال إقامتهم في دور الرعاية أو العلاج، وعلى الرغم من ذلك تبقى حاجتهم للمسات الحب والحنان أكثر وأقوى مهما طالت الأيام.

إهانة كبار السن مرفوضة بكل شدة، وليست من أخلاقنا ولا ديننا ولا موروثاتنا الشعبية، ولا يرتكبها إلا من فقد إنسانيته وبات وحشاً في جسم إنسان وعقله، نرفضها بكل إصرار؛ لأن كبارنا تيجان على رؤوسنا نزدان بها في كل وقت، وهؤلاء الذين تعبوا وأعطوا في حياتهم بسخاء يجب أن يلاقوا منا كل تقدير واحترام وشكر لا ينقطع؛ لأنهم يُنيرون دروب حياتنا بكل حب.

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