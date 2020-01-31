«أدفانس هيلث» يبحث دور التكنولوجيا في مكافحة مرض السكري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استضاف مجمع دبي للعلوم، مجمع الأعمال المتخصص بقطاعات العلوم والرعاية الصحية، النسخة العاشرة من منتدى «أدفانس هيلث» لتسليط الضوء على كيفية تحويل التكنولوجيا لعلاج مرض السكري والوقاية منه في دولة الإمارات. وتشهد أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم تغيراً مستمراً بسبب الصعود المتواصل للتكنولوجيا، وفي هذا السياق، يتنامى دور التكنولوجيا الصحية في تشخيص مرض السكري.

وقد عُقد منتدى «أدفانس هيلث» يوم 29 يناير خلال معرض الصحة العربي، ونُظم بالتعاون مع شركتي «كونكت كوميونيكشنز» و«سينابس» للخدمات الطبية. وترأس المنتدى مروان عبد العزيز جناحي، المدير العام لمجمع دبي للعلوم ورئيس فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية 2030.

وقال جناحي: «يزداد انتشار مرض السكري، ويمثل تقليل عدد المرضى أولوية ليس في الإمارات فقط، بل على مستوى العالم ككل. ونفخر في مجمع دبي للعلوم بدعم شركاء مبتكرين في قطاع الأعمال يستخدمون تقنيات جديدة لتشخيص المرض وعلاجه. من خلال المكاتب والمختبرات والمستودعات الحديثة».