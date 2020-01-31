سطر من 180 صفحة

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هل عرفت شيئاً من الصفحات ال 180 في«صفقة القرن»؟ لمَ لمْ يقرأها أحد؟ للحقيقة، لا يمكن العثور بسهولة على وصف ينافس الوصف الذي أبدعته منظمة «بتسيلم» (المركز «الإسرائيلي» للمعلومات عن حقوق الإنسان)، قالت عن الخطة الأمريكية: «إنها مثل جبنة الجرويير، حصلت «إسرائيل» على الجبنة، والفلسطينيون على الثقوب».

كان الحفل مسرحية فاشلة. الصفقة ليست بين الولايات المتحدة و«إسرائيل»، ففيم تظاهر ترامب ونتنياهو بأنهما رسولا سلام حققا معجزة تاريخية؟ الفلسطينيون بكل أطيافهم يرفضونها، فما معنى الصفقة أصلاً؟ إن هي إلا أوراق تفتح الآفاق على الحلول القصوى وإن طال المدى. أخطر ما تروج له هذه المكيدة، هو أن على أي شعب لديه قضية عادلة، أن يغسل يديه من القوانين والمنظمات الدولية، فالساحة للترسانات المدمرة.

الإخفاق الثاني، هو أن كلا الشخصين غير مقنع، لأنهما كانا غير مقتنعين بالدورين اللذين لعباهما. ذرة واحدة من علم النفس تكفي لاكتشاف المخبوء. كلاهما يبحث عن قشة تنتشله من لجج مأزقه. الكبوة الثالثة، هي أن حفل السلام المزعوم قال فيه نتنياهو صراحة: «يستطيع الفلسطينيون في المستقبل البعيد أن يفكروا في إقامة دولة».

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ماذا يعني المستقبل البعيد؟ الجيل السابع من أحفاد رئيس السلطة؟ الانهيار المواثيقي الرابع، هو كيف يمكن أن يقتنع العالم بالحبكة الخادعة في هذه المسرحية الهزلية الهزيلة، إذا كانت المنظمات ووسائط الإعلام «الإسرائيلية» تسخر منها وتحذر من عواقبها؟ ما يعوّل عليه هؤلاء، ويضعون كل بيضهم في سلته، هو أن العالم العربي أرخبيل بلدان متفرقة، وأشباه كتل غير متناسقة ولا متجاوبة، فالجسم العربي منذ عقود وهو في كل يوم وشهر وسنة، يزداد مرضاً فوق مرض الرجل المريض، حتى صار العالم العربي موسوعة لعلم الأمراض في جميع الميادين.

لهذا انقض الرجلان على القضية لأن الزمان لا يجود بمثل هذا الانهيار المبرمج في جهاز مناعة الجسم العربي، فالآن الآن فرصتهم وليس غداً. أما رائعة المهازل فهي قول نتنياهو: «إن الفلسطينيين يستحقون حياة أفضل». هكذا الأخلاق العالية وإلا فلا، خصوصاً أن هذه المكرمة تأتي تتويجاً لمسلسلات دير ياسين وصبرا وشاتيلا وقانا.

لزوم ما يلزم: النتيجة الرعبية: الجولان وغور الأردن والضفة الغربية، صارت بقشيشاً إضافياً، فأي عربي يضمن حاضراً ومستقبلاً سلامة ترابه السيادي؟

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