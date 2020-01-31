تخريج الدفعة الأولى لبرنامج «مجيب» بشرطة دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج التميز والريادة «مُجيب»، الهادف إلى تأهيل وتمكين رأس المال البشري لقطاع التميز والريادة لمواجهة تحديات المستقبل، من خلال تنسيبهم لبرامج تدريبية لتعزيز المهارات والقدرات التي تمكنهم من تقليد مناصب أعلى.

حضر الحفل اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء السلال بن سعيد الهويدي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، ومديرو الإدارات العامة، وضباط شرطة دبي.

وسلم المري بحضور العبيدلي شهادات التكريم إلى الخريجين البالغ عددهم 35 منتسباً، بينهم 14 من العنصر النسائي، وهنأهم على تجاوزهم لحصيلة الدورات التدريبية والبرامج المُعدة خصيصاً لبرنامج مُجيب، موجهاً الخريجين بنقل كل المعارف والخبرات التي اكتسبوها إلى زملائهم في العمل.

كما كرم المري خلال حفل التخريج، أعضاء الهيئة التدريسية في برنامج «مُجيب» التي قدمت مجموعة من المحاضرات والدورات التدريبية التخصصية وورش العمل، وشكرهم على الجهود التي بذلوها خلال فعاليات البرنامج المتميز.

وحول البرنامج، أكد اللواء العبيدلي أن برنامج مُجيب يأتي استجابة لحرص القيادة العامة لشرطة دبي على إعداد وتنمية رأس المال البشري في قطاع التميز والريادة، وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية لتعزيز قدراتهم على اتخاذ القرارات وتخطيط الاستراتيجيات ورسم السيناريوهات المستقبلية لتبوؤ مناصب قيادية.

وبين اللواء العبيدلي أن برنامج «مُجيب» يحتوي على 3 برامج رئيسية، هي: برنامج قيادات القطاع، وبرنامج «وايلد» الخاص بإعداد وتنمية القيادات النسائية، وأخيراً برنامج «أكاديمية التميز والريادة للشباب».