شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: خطة ترامب هى "مظلمة القرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التونسى قيس سعيد، الخميس، إن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينين وإسرائيل هى "مظلمة القرن"، مضيفا أن فلسطين ليست ضيعة أو بستان لتكون موضوع صفقة. وانتقد سعيد ما وصفه "بثقافة الهزيمة فى العالم العربى".

وتتصور خطة ترامب حلا قائما على دولتين تعيش بموجبه إسرائيل ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب، لكن بشروط صارمة يرفضها الفلسطينيون. ‭‭ ‬‬ وتمنح الخطة إسرائيل الكثير مما سعت إليه طويلا، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بمستوطناتها المقامة بالضفة الغربية وبالسيادة على غور الأردن وبأن القدس هي عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.

وتستعد تونس لأن تحصل على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي هذا العام.

ومن جانبه، أوضح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى، ملامح خطته للسلام التى رفض المشاركة فيها الجانب الفلسطينى دون التطرق لأى تفاصيل.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى "نتنياهو" اتخذ خطوة عملاقة نحو السلام بالأمس، مؤكدا أنه أخبرنه باستعداده لدعم هذه الرؤية، وجعلها أساسا لمفاوضات المباشرة بين الطرفين، والجينرال بينيانس دعم هذه الرؤية من أجل أن تحدث هذه الإنفراجة الكبرى فى النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، كذلك وعلى غرار هذا، لدينا وضع يجب أن نتعامل وهو هدر الذى يحدث فى ذلك الوقت والشعب الإسرائيلى يريد السلام بأى طريقة.