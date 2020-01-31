شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: التسوية فى ليبيا لا يجوز أن تكون حلبة للمنافسة بين الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، إن التسوية الليبية لا يجوز أن تكون حلبة للمنافسة بين مختلف الدول.

وأكد نيبينزيا - خلال اجتماع مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - أنه ينبغى على مجلس الأمن الدولى دعم الخطوات التى تساعد على إطلاق المسار السياسى لعملية التسوية، وأن يتخذ قرارات من شأنها أن تساعد فى تجاوز الخلافات مع الأطراف الليبية.

وأضاف أن موسكو تخطط لمواصلة المناقشات مع المبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، للتعرف على تفاصيل خطته، معربا عن أمله بأن يسمح اجتماع اللجنة العسكرية بصيغة "5+5" فى الوقت القريب بتوضيح تلك المسائل.