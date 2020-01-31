مسيرة في غزة رافضة لـ"صفقة القرن" المزعومة

غزة/محمد ماجد/ الخليج 365

شارك عشرات الفلسطينيين، الخميس، في مسيرة احتجاجية رفضا لـ"صفقة القرن" المزعومة.



وأشعل المشاركون في المسيرة التي دعت لها حركة "حماس" في مدينة غزة، إطارات السيارات، كما رددوا شعارات رافضة للصفقة الأمريكية.



وفي كلمة له خلال المسيرة، أكد القيادي في "حماس"، طاهر النونو، أن "شعبنا ومقاومته وقواه الحية لن يمرروا صفقة القرن".



وأضاف أن "كل من يعمل على تمرير هذه الصفقة سيلفظ وسيخلد في سجل الخائنين".



Advertisements

ولفت إلى أن "وحدة شعبنا الفلسطيني هي الخطوة الأولى على طريق إفشال هذه الصفقة".



ودعا النونو إلى "وضع خطط عملية جامعة لإفشال هذه الصفقة".



ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى.



وتتضمن الخطة المكونة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.