أنقرة/نازلي يوزباشي أوغلو/ الخليج 365
أدانت وزارة الخارجية التركية، الهجوم الإرهابي الذي وقع في سوق شمالي بوركينا فاسو، وأدى لمقتل العديد من المواطنين.
وقالت الوزارة في بيان الخميس، إنها تلقت بحزن نبأ مقتل العديد من الأشخاص في هجوم إرهابي على قرية بولاية "سوم" شمالي بوركينا فاسو.
وقدمت الخارجية التعازي لشعب بوركينا فاسو الشقيق والحكومة وأسر الضحايا.
وأسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقاً في قرية شمالي بوركينا فاسو، الأربعاء، عن مقتل نحو 50 شخصاً.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تدين الهجوم الإرهابي شمالي بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.