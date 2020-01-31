تركيا تدين الهجوم الإرهابي شمالي بوركينا فاسو

أنقرة/نازلي يوزباشي أوغلو/ الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية التركية، الهجوم الإرهابي الذي وقع في سوق شمالي بوركينا فاسو، وأدى لمقتل العديد من المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان الخميس، إنها تلقت بحزن نبأ مقتل العديد من الأشخاص في هجوم إرهابي على قرية بولاية "سوم" شمالي بوركينا فاسو.

وقدمت الخارجية التعازي لشعب بوركينا فاسو الشقيق والحكومة وأسر الضحايا.

وأسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقاً في قرية شمالي بوركينا فاسو، الأربعاء، عن مقتل نحو 50 شخصاً.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.