الكويت.. تحظر دخول القادمين من الصين وهونغ كونغ

الكويت/ الخليج 365

فرضت الكويت، الخميس، حظرا على دخول القادمين من الصين وهونغ كونغ، لانتشار فيروس كورونا في كلا البلدين.

وخاطبت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية (حكومية)، شركات الطيران العاملة في "مطار الكويت الدولي" بقرار الحكومة.

وأضافت، أن "الحظر يشمل كل من تواجد في الصين أو هونغ كونغ ضمن الأسبوعين الماضيين، وإن كان لديه إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت، من جميع الجنسيات".

وأوضحت إدارة الطيران، أن "الحظر ساري المفعول حتى إشعار آخر".

Advertisements

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت اللجنة الحكومية للصحة بالصين، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 170 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 7711 حالة.

وارتفع عدد المشتبه بهم بالإصابة إلى 12 ألفا و167 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بشكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 81 ألفا و947 شخصا، وتماثل 124 للشفاء.

والخميس، دعا مايك ريان، رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، العالم بأسره التأهب لمحاربة فيروس كورونا الجديد.

ومساء الخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ الصحية على نطاق دولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.