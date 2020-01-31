ليون يلقي نيس خارج كأس فرنسا

صحيفة الخليج الالكترونية

تأهل ليون إلى ربع نهائي كأس فرنسا، بالفوز على نظيره نيس بنتيجة 2-1، في مباراة دور الستة عشر.

تقدم موسى ديمبلي لليون في الدقيقة 15، قبل أن يعادل آدم وناس النتيجة في الدقيقة 89.

لكن اللاعب حسام عوار، أحرز هدف الفوز لليون، في الوقت بدل الضائع من المباراة.