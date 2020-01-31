إشبيلية يودع كأس ملك إسبانيا على يد ميرانديس

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صحيفة الخليج الالكترونية
انضم إشبيلية إلى قائمة ضحايا بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما ودع المسابقة مبكرا من دور الـ 16، عقب خسارته 1-3 أمام مضيفه ميرانديس، أمس الخميس.
تقدم ميرانديس بهدف حمل توقيع لاعبه ماتيوس أياس في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 30.
وأضاف ألفارو راي الهدف الثالث لميرانديس في الدقيقة 85، فيما تكفل نوليتو بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لإشبيلية في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.
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