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الإعدام لأردنيين قتلا سعودياً بعد سرقته

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن أمس الخميس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أردنيين أقدما على ارتكاب جريمة قتل بشعة بحق مواطن سعودي من أجل سرقة أمواله ومركبته خلال رحلة عودته إلى بلده عن طريق منفذ العمري.

وفي التفاصيل فإن الجريمة التي ارتكبت في الشهر ” 10 ” من عام 2018 نفذها المتهمان أحدهما يبلغ من العمر 30 سنة والآخر يبلغ من العمر 47 سنة وكلاهما من أصحاب السوابق وانكشف أمر جريمتهما عندما تدهورت مركبة المغدور السعودي بعد مضي يومين على اختفائه وإبلاغ عائلته الأمن الأردني عن غيابه وقد أعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة أمس الخميس.

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