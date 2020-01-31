النصر يوقع مع عبدالعزيز الدوسري

صحيفة الخليج الالكترونية ظفرت إدارة النصر السعودي بخدمات لاعب الفيصلي عبد العزيز الدوسري، خلال الميركاتو الشتوي الجاري. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن انضمام اللاعب صاحب الـ31 عاماً، بشكل رسمي لصفوف النصر لمدة موسم ونصف خلال الساعات القليلة المقبلة. يذكر أن اللاعب مثل الهلال قبل أن ينتقل للفيصلي ومنه للنصر كمحطة أخيرة في مسيرته الرياضية.

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