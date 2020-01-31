الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت منظمة الصحة العالمية , يوم أمس الخميس أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل “حال طوارئ صحية ذات بعد دولي”.

وأعلن تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط

أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا لم يسبق له مثيل قوبل برد غير مسبوق.

وأضاف “كي أكون واضحا، هذا الإعلان ليس تصويتا على انعدام الثقة في الصين”.

وأضاف “مبعث قلقنا الأكبر هو احتمال انتقال الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية”.

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ويؤدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر.

ويشمل الإعلان توصيات مؤقتة للسلطات الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم والتي تشمل تكثيف إجراءات الرصد والتأهب والاحتواء.

كانت الصين قد أبلغت الصحة العالمية لأول مرة بالفيروس الجديد في أواخر ديسمبر/ كانون أول.

حتى اليوم، أبلغت الصين بإصابة أكثر من 7800 حالة منها 170 وفاة.

وأبلغت أيضا 18 دولة أخرى بوجود حالات، ويتسابق العلماء لفهم كيفية انتشار الفيروس بالتحديد ومدى خطورته.