راكبة تهدد بتفجير نفسها على متن طائرة روسية في موسكو

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صحيفة الخليج الالكترونية
بطت طائرة روسية اضطرارياً في موسكو، اليوم الخميس، بعد أن وقفت راكبة في ممر الطائرة وهددت بتفجير نفسها، لكن الشرطة قالت في وقت لاحق إنها لم تعثر معها على أي مواد متفجرة.
في المقابل، ذكرت شركة طيران (إس7) أن طائرتها كانت في رحلة من سيمفروبول بمنطقة القرم إلى موسكو.
من جانبها، قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الشرطة ألقت القبض على المرأة بعد هبوط الطائرة في مطار دوموديدوفو بموسكو.
هذا ولم تعرف دوافع السيدة حتى اللحظة.
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